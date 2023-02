Frusta e stupra una 25enne che vuole dimagrire: psichiatra condannato a 4 anni Quattro anni e sei mesi di reclusione è la condanna che il giudice ha stabilito per Stefano Maria Cogliati Dezza, psichiatra 71enne, per violenza sessuale.

A cura di Alessia Rabbai

Ha frustato e stuprato una paziente venticinquenne con disturbo bipolare, che si era rivolta a lui perché voleva dimagrire. Il giudice dell'udienza preliminare al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato, con la rinuncia al dibattimento, ha condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale Stefano Maria Cogliati Dezza, psichiatra di settantuno anni, membro del collegio dei probiviri del Tennis Club Parioli, già nel consiglio direttivo del Circolo della Vela, vincitore del premio Bonifacio VIII nel 2021. Per l'accusa Cogliati Cozza ha prima fatto dimagrire la paziente, poi una volta raggiunto il suo obiettivo, l'ha portata ad intrattenere con lui rapporti sessuali, prendendola a frustate e utilizzando altri oggetti, provocandole dolore. Il giudice ha riconosciuto anche le aggravanti, ossia l’uso di strumenti di offesa. Per lo psichiatra il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a sei anni e mezzo di carcere.

I fatti come riporta La Repubblica risalgono al dicembre del 2019 e sono andati avanti nel 2020. La vittima ha poi trovato la forza per denunciare, prima raccontando tutto al padre e poi rivolgendosi alle forze dell'ordine. La denuncia è arrivata in Procura e sono partirte le indagini, che lo hanno condotto a giudizio. La venticinquenne, nonostante vari tentativi e gli specialisti consultati, si è rivolta al professionista, sicura che l'avrebbe aiutata. Lo psichiatra l'ha ricevuta e asoltata, hanno fissato insieme degli obiettivi da raggiungere e le ha prescritto dei farmaci per farle perdere peso. Successivamente lo psichiatra, approfittando della sua condizione di vulnerabilità, ha tentato un approccio fisico con lei, spingendola ad avere rapporti sessuali. Rapporti nei quali venivano utilizzate pratiche violente, utilizzando oggetti come fruste, candele, pinze e bastoni, facendole male. Lo psichiatra sarebbe inoltre arrivato a farle delle inezioni per non farle sentire dolore.