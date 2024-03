Frosinone, sparatoria in pieno centro: 2 morto e 2 feriti gravi Un uomo ha estratto una pistola e aperto il fuoco in mezzo allo struscio nella centralissima via Aldo Moro. Gravissimo il bilancio della sparatoria: due morti e due feriti gravi. Ricercato il killer e un complice, che si sono riusciti ad allontanare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Paura e sangue in pieno centro questa sera a Frosinone. Erano circa le 19.00 quando una sparatoria è avvenuta in via Aldo Moro, all'esterno di un bar. Pesantissimo il bilancio: due morti e due feriti gravi. Da quanto si apprende lo scontro è avvenuto tra due gruppi. Quattro giovani uomini si trovavano seduti a un tavolino, quando un secondo gruppo si è avvicinato, aprendo il fuoco e esplodendo almeno dieci colpi da distanza ravvicinata. Le vittime sono tutte di nazionalità albanese, così come lo sarebbero loro aggressori. Secondo diversi testimoni dopo un breve alterco un uomo avrebbe estratto l'arma cominciando a sparare e provocando il panico: in quel momento nel locale, all'ora dell'aperitivo, c'erano almeno cinquanta persone.

Caccia a due uomini

I killer sono al momento ancora ricercati. Dopo essersi allontanati hanno abbandonato la macchina, e con tutta probabilità hanno continuato a improvvisare la loro fuga a piedi. Il cerchio si starebbe stringendo attorno a loro

Un morto sul colpo, l'altro in sala operatoria

Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno degli uomini, raggiunto da un proiettile al collo, mentre gli altri tre sono stati trasferiti due all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, e uno a Roma. Successivamente uno dei feriti è morto in sala operatoria.

Sparatoria a Frosinone: le indagini

Su quanto avvenuto indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone. Gli investigatori dovranno capire anche se la sparatoria di questa sera è da mettere in relazione con episodi di violenza avvenuti negli scorsi giorni e settimane. Quel che è certo è che se si trattasse di un regolamento di conti tra gruppi criminali, questo segnerebbe un salto di qualità indiscutibile.

Il sindaco Mastrangeli: "Sono sconvolto e addolorato"

La città è sconvolta da quanto avvenuto poche ore fa. Per dare immediatamente un segnale il prefetto Ernesto Liguori ha convocato per domani mattina il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per fare il punto su quanto accaduto.

"Sono sconvolto, non riesco a dire niente per me è inspiegabile quanto è accaduto. È una ferita per tutta la città. Posso solo confermare che domani mattina ci confronteremo con il signor prefetto", così il sindaco Riccardo Mastrangeli, che si è recato sul luogo della sparatoria.