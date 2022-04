Frosinone, litiga con la moglie e le spacca il naso con un pugno in faccia: arrestato 84enne Aggressione ad Atina, piccolo comune nella Valle di Comino, in provincia di Frosinone. Sul posto i carabinieri.

Litiga con la moglie e le spacca il naso con un pugno in piena faccia. Nei guai un pensionato 84enne di Atina, piccolo comune nella Valle di Comino, in provincia di Frosinone. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Cassino intervenuti per sedare la lite tra i due coniugi e quindi arrestato per lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia.

La donna è fuggita dai parenti

Dopo l'aggressione, la donna è fuggita dall'appartamento, rifugiandosi in casa di alcuni parenti che vivono nello stesso palazzo. Soccorsa dal personale sanitario, le è stata diagnosticata una frattura del setto nasale, dovuta al pugno che l'ha colpita in pieno volto, con una prognosi di 20 giorni. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Cassino, ai quali era arrivata la segnalazione di violenza tra le mura domestiche. I militari dell'Arma, dopo aver bloccato l'uomo, l'hanno arrestato.

Il pensionato agli arresti domiciliari

Il giudice del tribunale di Cassino, in sede di convalida, ha disposto gli arresti domiciliari e l'obbligo del braccialetto elettronico. L'anziano non potrà avvicinarsi alla moglie che è ospite di alcuni familiari che vivono nello stesso palazzo. Purtroppo, continuano gli episodi di maltrattamenti e di violenze da parte soprattutto di uomini contro le donne. Aggressioni e minacce spesso consumate all'interno delle mura domestiche, dove viceversa bisognerebbe sentirsi più sicuri e tranquilli. Episodi di violenza di genere che non tendono a ridursi, nonostante la continua opera di sensibilizzazione da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine.