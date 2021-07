Focolaio pub Monteverde: oltre 100 i contagi dopo gli Europei, la media è 21 anni Sono 105 i contagi di Covid riconducibili al focolaio del pub in zona Casaletto a Roma, emersi a seguito della partita dell’Ucraina contro l’Inghilterra agli Europei trasmessa nel locale di Monteverde. La media d’età delle persone contagiate ha 21 anni e la maggior parte dei positivi sono maschi.

A cura di Alessia Rabbai

Cresce il cluster riconducibile al Pub Clifton in zona Casaletto a Roma. Almeno cento i casi di Covid-19 accertati, un focolaio che si è diffuso a seguito della partita degli Europei tra Ucraina ed Inghilterra. Sono 105 i casi finora confermati, di cui diciotto contagi secondari, ossia di amici e familiari dei clienti e dei dipendenti del locale risultati positivi al tampone, che a loro volta hanno infettato i loro cari. Si tratta nella maggior parte dei casi emersi di ragazzi e ragazzi giovani. Come rende noto la Asl Roma 3 di competenza territoriale, le persone che hanno contratto il Covid e che fanno parte del cluster del pub di Monteverde hanno un'età compresa tra i nove e i sessant'anni, con una media di 21 anni e sono 83 maschi e 22 femmine. Novantadue di loro hanno un'età inferiore ai 25 anni.

Cluster allo Shilling di Ostia

La Asl Roma 3 ha dato aggiornamenti anche per quanto riguarda il focolaio di Covid-19 riconducibile al noto locale della movida romana del litorale Shilling di Ostia. Sono ventisei i contagi al momento accertati, di cui quattro secondari, ossia di amici o parenti di clienti e dipendenti che li hanno infettati. Un altro cluster è quello del centro estivo Villa York Sporting Club, per ora i casi confermati sono dieci, di cui due casi secondari.

Nel Lazio oggi 616 nuovi casi, di cui 348 a Roma città

Oggi, mercoledì 21 luglio il bollettino medico della Regione Lazio registra 616 contagi su oltre 30mila test in totale tra antigenici e molecolari, dei quali 348 a Roma città, mentre non c'è stato nessun morto. I ricoveri in ospedale sono 151, saliti di 18 pazienti, le terapie intensive sono 28 e per ora restano invariate. Nella Asl Roma 3 i nuovi casi registrati oggi sono 101 fronte dei 155 di ieri.