Fiumicino, a fuoco una casa cantoniera: operazioni di spegnimento in corso da più di 10 ore I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per spegnere le fiamme: non si esclude l’interruzione della ferrovia Roma-Fiumicino per terminare le operazioni.

L'incendio è scoppiato ieri sera, verso le ore 23 della giornata di Ferragosto: dopo essersi originate, per cause ancora sconosciute, le fiamme si sono estese per l'intera casa cantoniera, da tempo abbandonata. È successo a Fiumicino, comune del litorale romano.

Non appena notato il rogo, è stato subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco: in breve tempo la sala operativa della provincia di Roma ha mandato alcune squadre sul posto, in via della Muratella. Una volta arrivati, i pompieri hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento all'interno della struttura.

L'intervento dei vigili del fuoco

Le operazioni di spegnimento sono iniziate nella tarda serata di ieri, non appena ricevuta la segnalazione dell'incidente e sono durate per tutta la notte. Nonostante l'impegno dei pompieri, questa mattina l'incendio non è ancora stato del tutto spento: a dare il cambio ai vigili del fuoco che hanno lavorato stanotte è arrivata un'altra squadra. L'intervento è ancora in corso: le operazioni sono durate anche per l'intera mattinata.

Il problema della ferrovia: non si esclude la chiusura temporanea

Poco distante dalla casa cantoniera che ha preso fuoco stanotte si trova una ferrovia attraversata da alcuni dei treni che collegano il comune di Roma a quello di Fiumicino. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, non è escluso che nelle prossime ore possa essere chiusa al transito treni la tratta interessata, vicina al luogo dell'incendio, per permettere ai vigili del fuoco di terminare completamente le operazioni di spegnimento del rogo e, successivamente, di bonifica della zona interessata senza impedimenti.