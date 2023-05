Finanziere aggredito a San Lorenzo: “Paura per mia figlia di 11 anni, è una zona pericolosa” Momenti di paura per un finanziere, che era in strada con la figlia di 11 anni a San Lorenzo e ha raccontato di essere stato aggredito da una banda armata di coltello.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Aggredito da due uomini armati di coltello mentre era insieme alla figlia di undici anni in zona Sal Lorenzo a Roma. Un luogotenente della Guardia di Finanza in Servizio presso il Nucleo di polizia tributaria ha raccontato al Corriere della Sera i momenti di paura vissuti in strada la notte di sabato scorso 13 maggio. Intervistato, ha spiegato come, nonostante sia un militare, quando si è trovato davanti a due uomini armati ha temuto di non riuscire a difendere sua figlia.

"San Lorenzo è una zona pericolosa. Lo frequento da 40 anni, ma non è più quello di anni fa". Il finanziere ha raccontato quanto accaduto durante la notte dell'aggressione: "Con mia figlia evevamo deciso di andare a cena da mio fratello,c he abita al centro di San Lorenzo. Alle 23 siamo usciti e incamminati verso piazzale Tiburtino, in strada c'era gente e i locali erano aperti. Due uomini ci sono corsi incontro, chiedendo soldi. Al mio rifiuto hanno tirato fuori due coltelli.

A fermare l'aggressione è intervenuto in terzo uomo, il quale probabilmente li conosceva e che li ha convinti ad andarsene". Il militare e sua figlia si rifugiano in un bar vicino. Il militare ha ripreso fiato e ha chiamato i carabinieri, per segnalare l'accaduto. "Non ero armato, ma se lo fossi stato avrei sparato in aria".