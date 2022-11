Festeggia compleanno in un locale: “Sullo scontrino 10 euro per taglio della torta portata da casa” La denuncia è arrivata da un’amica della festeggiata che ha raccontato quanto accaduto sui social, basita. Ma molti sono dalla parte del locale.

Aveva radunato le sue amiche per festeggiare il proprio compleanno in uno dei locali di Ostia, ma quando è andata a pagare il conto ha trovato un importo di 10 euro in più da pagare. "Sono rimasta sconvolta dallo scontrino che riportava l'importo di 10 euro per il taglio della torta, portata chiaramente dalla mia amica": questa la denuncia da parte di una delle invitate alla festa su un gruppo di quartiere di Ostia.

La risposta del locale

Poco dopo la denuncia sul social network, è arrivata anche la risposta da parte del locale, dispiaciuto del commento, che, però, ha immediatamente precisato: "La festeggiata era stata avvisata del costo del taglio della torta. Soprattutto non essendo stata acquistata da noi, questa operazione ha dei costi accessori non indifferenti – hanno spiegato, senza fare alcun riferimento particolare al tipo di spesa – Cerchiamo di mantenere un buon rapporto fra qualità e prezzo, rischiamo di non rientrare con i costi che oggi sosteniamo: tutti i giorni ci impegniamo per offrire un buon servizio e rendere felici i nostri clienti".

Le reazioni degli utenti

Oltre alla risposta del locale, sono stati molti gli utenti che hanno manifestato la propria reazione con un commento. Molti hanno dato ragione all'invitata, sono rimasti basiti del comportamento del locale e, anzi, hanno chiesto nel particolare quale fossero i "costi accessori" citati nella loro risposta. "Ma se la torta viene fornita dal ristorante, il costo maggiore non c'è?", si chiedono alcuni, mentre altri chiamano in causa addirittura la guardia di Finanza.

Moltissimi, invece, i commenti delle persone che si schierano dalla parte del ristorante: "Stiamo parlando di 10 euro in più da aggiungere alla spesa di un compleanno: state a casa a festeggiare così non vi sentite male", scrive una persona. Per molti altri è normale: "Dovresti ringraziare che ti hanno dato la possibilità di portare la torta da fuori: come puoi pretendere di avere anche il servizio gratis cameriere a disposizione e il coperto? Piatti, posate. In più il costo del lavaggio, fra corrente e detersivo… Imparate a rispettare il lavoro altrui!", continua un'altra.