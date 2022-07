Fermo con l’auto in mezzo al traffico, viene circondato da tre uomini e accoltellato: grave 36enne Il ragazzo è stato salvato dall’amico, che ha preso il posto di guida dell’auto ed è corso in ospedale. Arrestato un uomo di 41 anni.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di quarantuno anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Tor Vergata con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, ha affiancato con l'auto una vettura nel traffico di via Rocca Cencia a Roma, è sceso e ha accoltellato un ragazzo di 36 anni.

Il giovane, ferito all'addome e al costato, è stato salvato dall'amico che si trovava in macchina con lui, che ha immediatamente preso in mano la situazione sedendosi al sedile di guida e portando il 36enne in ospedale, impresa non facile dato il traffico che c'era in quel momento. Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Frascati, ma data la gravità delle ferite è stato trasferito al policlinico di Tor Vergata, dove è stato poi dimesso con venti giorni di prognosi.

Appena uscito dall'ospedale, il 36enne è andato a denunciare l'accaduto ai carabinieri. Dal racconto dell'uomo i militari hanno appreso che il 41enne, originario di Palermo ma residente a Roma, si trovava su una macchina con targa straniera, dalla quale è sceso insieme ad altri due uomini, ancora da identificare. Hanno circondato la macchina, e uno di loro – identificato nel 41enne arrestato – ha accoltellato la vittima per ucciderla.

Leggi anche Incidente sulla via Appia Nuova ad Ariccia tra auto e moto: un morto e un ferito grave

Il 41enne in seguito alla denuncia è stato anche riconosciuto dall'amico della vittima, che lo ha indicato come colui che ha inferto le coltellate. Secondo quanto dichiarato da alcuni parenti delle vittime, il tentato omicidio sarebbe avvenuto per i cattivi rapporti tra le famiglie dei due uomini. Il movente però, non è ancora chiaro. L'indagato è stato portato nel carcere di Regina Coeli. La vittima invece, non è fortunatamente in pericolo di vita.