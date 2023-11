Ferisce la madre e uccide il compagno a colpi di vaso: fermato un 30enne È successo questa mattina a Priverno, in provincia di Latina. Si tratterebbe di una lite in famiglia degenerata in omicidio e tentato omicidio. La vittima si chiamava Germano Riccioni ed è stato ucciso a colpi di vaso, mentre la donna è stata accoltellata dal figlio.

Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in modo grave. È questo il bilancio, drammatico, di una lite in famiglia degenerata in violenza. L'omicidio e il tentato omicidio sono avvenuti a Priverno, in provincia di Latina. Sospettato un uomo di trentanni, Luigi D'Atino, che è il figlio della donna ferita, Adele Coluzzi di cinquantasette anni. Rintracciato subito dopo i fatti, ora la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Non è chiaro se anche lui vivesse nell'abitazione dove è scoppiata la violenza.

La violenza sarebbe esplosa alle sei del mattino: prima ha ucciso il compagno della madre, poi si è scagliato contro di lei. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce, ma per ora è ancora in fuga. La vittima si chiamava Germano Riccioni e aveva cinquant'anni. Ancora non sono note le ragioni che hanno fatto esplodere la violenza questa mattina.

L'arma dell'omicidio è un vaso da fiori

Quando i carabinieri della stazione locale sono arrivati in via Madonna del Colle, nel centro di Priverno allertati da alcuni vicini, hanno trovato per prima cosa trovato il corpo senza vita dell'uomo in una pozza di sangue, che presentava profonde ferite al capo. La lita iniziata all'interno dell'abitazione, sarebbe poi proseguita all'esterno.

L'arma del delitto è un oggetto contundente, con tutta probabilità un vaso da fiori. I militari hanno poi immediatamente soccorso la donna ferita con un coltello da cucina, quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo hanno chiesto disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.