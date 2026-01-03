Ferisce al collo con una bottiglia rotta il nuovo fidanzato dell’ex alla stazione Termini: 23enne arrestato

Un 23enne è stato arrestato a Roma con l'accusa di tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre avrebbe ferito al collo con un coccio di bottiglia un ragazzo di 27 anni nei pressi della stazione Termini. La vittima sarebbe il nuovo fidanzato dell'ex dell'aggressore. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il 27enne sarebbe ormai fuori pericolo di vita, mentre il 23enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia.

L'aggressione si è verificata intorno alle 4 del 28 dicembre nell’area adiacente al capolinea degli autobus della stazione Termini ed è stata filmata dalle telecamere di sorveglianza. I video mostrano un ragazzo, identificato nel 23enne, che ha iniziato una discussione con un altro giovane, la vittima, e poi lo ha ferito al collo con un coccio di bottiglia di vetro rotta. All'arrivo dei soccorsi, l'aggressore era già scappato a piedi, mentre la vittima è stata trasportata con la massima urgenza al Policlinico Umberto I. Il 27enne aveva riportato ferite gravissime ed era stato ridotto quasi in fin di vita. La prognosi è di 60 giorni.

Gli agenti del commissariato Viminale, nel frattempo, hanno analizzato le registrazioni delle telecamere e ascoltato varie testimonianze. Tra queste, particolarmente preziosa si è rivelata quella della fidanzata del 27enne. La ragazza, di origine peruviana come gli altri due coinvolti, ha indicato il suo ex fidanzato di 23 anni quale responsabile dell'aggressione. Il ragazzo, che lavora in un supermercato a Trastevere, è stato fermato il giorno successivo e condotto a Rebibbia con l'accusa di tentato omicidio. Gli investigatori hanno già trovato gli abiti che aveva addosso al momento del ferimento, ancora sporchi di sangue.