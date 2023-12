Fedez ospita Pietro Orlandi a ‘Muschio Selvaggio’, le scuse per la battuta ‘spiacevole’ su Emanuela Fedez si scusa con Pietro Orlandi per la battuta su Emanuela: “Ho fatto una battuta spiacevolissima, battuta però che mi ha dato modo di scusarmi con l’ospite di oggi e di dirgli se per rimediare potessi mettergli a disposizione questa piattaforma di libertà totale in cui poter parlare”.

A cura di Enrico Tata

Fedez ha ospitato Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, nel suo podcast Muschio Selvaggio. L'episodio sarà disponibile dalle 12 del 18 dicembre. "Ho fatto una battuta spiacevolissima, battuta però che mi ha dato modo di scusarmi con l’ospite di oggi e di dirgli se per rimediare potessi mettergli a disposizione questa piattaforma di libertà totale in cui poter parlare, in cui poter cercare di fare più appelli possibili per far emergere la verità e quindi sono molto orgoglioso di avere come ospite di Muschio Selvaggio Pietro Orlandi". Così Fedez ha introdotto l'ospite e l'argomento della puntata.

Pietro Orlandi: "Tante persone sanno quello che è successo a Emanuela"

Pietro ha raccontato le teorie, le ipotesi, le inchieste e i depistaggi sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma nel 1983. "Le ingiustizie non cadono in prescrizione… questa storia mi tiene legato a 40 anni fa… tante persone sanno quello che è successo e da 40 anni fanno di tutto per evitare che la verità venga fuori", ha detto Pietro Orlandi.

Secondo il fratello di Emanuela il documentario di Netflix ‘Vatican Girl', uscito sulla piattaforma di streaming nel 2022, ha contribuito a riportare il caso all'attenzione mondiale e anche grazie ad esso è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Orlandi. Non senza qualche polemica.

La commissione parlamentare di inchiesta su Emanuela Orlandi

Pietro ha citato, per esempio, i pareri espressi dai senatori Casini e Gasparri: "Casini ha ribadito di essere contrario, ha detto: io voterei no, ma per rispetto alla famiglia mi astengo. Quindi non ha votato e secondo me è ancor più mancanza di rispetto, sei un senatore e ti devi prendere la responsabilità di quello che dici. Gasparri invece ha parlato in maniera quasi arrogante contro questa commissione, eppure questa è una commissione che cerca verità e giustizia, no? Però sembrava per un attimo che si fosse dimenticato di essere un senatore della Repubblica Italiana, sembrava un rappresentante dello stato Vaticano”.

Orlandi ha ricordato come Gasparri abbia ricordato in aula la presenza di un sospettato nella famiglia Orlandi, cioè lo zio di Emanuela. Questa teoria è tornata alla ribalta qualche mese fa, quando il TgLa7 ha dato la notizia di alcuni documenti scoperti durante le indagini del Vaticano. "Il Vaticano ha lanciato questa insinuazione, mia zia non sapeva niente, i figli di mio zio non sapevano niente quindi si sono sentiti sta notizia del padre e del marito che avrebbe molestato mia sorella e che lei non aveva detto niente…".

E proprio questa notizia, ha spiegato Pietro, ha spinto alcuni parlamentari a sostenere che, dato il presunto coinvolgimento di un familiare, l'istituzione della commissione non sarebbe stata necessaria. Ma lo scorso 9 novembre è arrivato l'ok dal Parlamento e "ora tutti i partiti dovranno presentare i nomi delle persone che faranno parte della Commissione, li presenteranno ai presidenti di camera e senato e da li parte".

La battuta ‘spiacevolissima' di Fedez su Emanuela Orlandi

Durante una puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio', Fedez aveva detto ridendo: "Innanzitutto, posso dire? Non l'hanno mai trovata". Una battuta a cui Pietro Orlandi aveva risposto con queste parole: "Una reazione un po' immatura, Un po' come quando da ragazzi poteva scappare una una risata a un funerale".

Fedez si è poi scusato e ha promesso a Orlandi un invito nella sua trasmissione.