Far west a via Gordiani: auto in fuga dal campo rom investe un vigile che spara alle gomme Fermato un uomo di trentaquattro anni, due le persone in fuga. Dopo essere stato investito il vigile ha estratto l’arma di ordinanza per sparare alle gomme dell’auto pirata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Una scena da film ieri su via dei Gordiani, quadrante Est di Roma. Qui una pattuglia della Polizia Locale ha visto un'auto uscire a tutta velocità dal campo rom per andare verso via Anagni. Insospettiti dalla velocità della vettura, gli agenti decidono di mettersi all'inseguimento riuscendo dopo alcune centinaia di metri a costringere il conducente ad accostare. Quando uno dei caschi bianchi scende dalla volante, l'uomo alla guida della macchina riparte all'improvviso investendolo per continuare la sua fuga. A quel punto il vigile ferito dalla rovinosa caduta, riesce ad estrarre la pistola di ordinanza sparando alle gomme dell'auto in fuga ma nonostante tutto l'uomo non si ferma.

Due persone ricercate

La corsa della Fiat Punto è terminata solo in via delle Betulle, dove i caschi bianchi del V Gruppo fermano nuovamente l'auto, questa volta riuscendo a fermare una delle tre persone a bordo. Da quanto si apprende si tratta di un 34enne di nazionalità macedone, che non risulta essere tra i residenti censiti nel campo di via Gordiani. Le altre due persone che viaggiavano sull'auto pirata sono invece riuscite ad allontanarsi senza venire fermate e sono al momento ricercate.

L'agente investito in pronto soccorso: una prognosi di dieci giorni

Il 34enne è stato fermato e l'auto messa sotto sequestro. Secondo i primi riscontri si tratta di un mezzo senza assicurazione, e il sospetto è che si tratta di un'auto rubata. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per l'agente investito, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vannini dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.