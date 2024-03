Falso allarme bomba a Roma: il pacco sospetto era in un bar di Centocelle I poliziotti sono intervenuti in un bar di via dei Castani a Centocelle stamattina, per la segnalazione di un pacco bomba, un allarme poi rivelatosi falso. L’allerta antiterrorismo è alta a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un allarme bomba, poi rivelatosi falso, è scattato in un bar in via dei Castani a Centocelle. A provocarlo è stato un pacco sospetto, la cui presenza ha allertato i gestori dell'esercizio commerciale. Se ne sono accorti intorno alle ore 11 di stamattina, lunedì 24 marzo. Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto, all'indirizzo del bar nella periferia Est della città, sono giunte alcune volanti e gli artificieri. In breve tempo si è capito che si trattava di un falso allarme e secondo quanto appreso da Fanpage.it non è stata necessaria la bonifica.

Allerta terrorismo a Roma, il Viminale alza le misure di sicurezza

L'allerta a Roma è alta, come in altre città europee, specialmente dopo l'attacco terroristico rivendicato dall'Isis al Crocus City Hall a Mosca. Il Viminale ha alzato le misure di sicurezza durante la Settimana Santa in vista della Pasqua, con l'arrivo nella Capitale di migliaia di persone tra turisti e fedeli. Oggi la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per un confronto sul piano tra le forze dell'ordine.

A Roma come nel resto d'Italia e in Europa particolarmente attenzionati sono i cosiddetti "obiettivi sensibili" ossia i luoghi di aggregazione religiosi e culturali, tra i quali appunto San Pietro e l'area del Vaticano, la Sinagoga, il centro storico in generale, con il Colosseo e i Fori Imperiali. Si prevedono rafforzamenti dei presidi di carabinieri, polizia e polizia locale.

Falsi allarmi bomba a Roma

Nelle ultime settimane ci sono stati alcuni falsi allarmi bomba a Roma. Tra questi domenica 17 marzo al centro commerciale di Casal Bertone, che è stato evacuato e bonificato, dopo una telefonata anonima, che annunciava la presenza di un ordigno. Due giorni dopo, il 19 marzo, un altro allarme bomba, che si è poi rivelato falso, è scattato all'interno del Ministero della Cultura, che è stato evacuato e bonificato.