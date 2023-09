Fa uccidere il marito con la sorella ingaggiando killer: l’accordo era di 30mila euro Continuano ad emergere dettagli sull’omicidio di Salvatore Bramucci, le due sorelle che hanno pianificato di ucciderlo avevano promesso al killer 30mila euro.

A cura di Alessia Rabbai

Trentamila euro era la cifra che le sorelle Bacchio erano disposte a pagare al killer che avevano ingaggiato per uccidere Salvatore Bramucci. Elisabetta, sua moglie, aveva chiesto alla sorella di aiutarla, per liberarsi dell'uomo che "la maltrattava", era stanca di vivere in una situazione che la opprimeva e la faceva stare male. A raccontare la vicenda Il Messaggero, che fornisce aggiornamenti sui risvolti giudiziari. La cifra alla quale ammontava la ricompensa per l'asassinio di Bramucci è contenuta nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, che ha disposto la misura cautelare nei confronti di Elisabetta Bacchio, che si trova nel carcere di Civitavecchia. Ieri si è svolto l'interrogatorio di garanzia e l'indagata davanti al giudice si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Salvatore Bramucci, cinquantasette anni, è stato ucciso il 7 agosto del 2022 a colpi di pistola mentre era in campagna nella sua auto a poca distanza da casa a Soriano nel Cimino, in provincia di Frosinone. In quel periodo infatti Bramucci era agli arresti domiciliari e aveva orari d'entrata e d'uscita che sua moglie conosceva. Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine sarebbero sua moglie e la cognata appunto le mandanti dell'omicidio, mentre il killer assoldato l'esecutore materiale del delitto, che ha aperto il fuoco contro di lui. L'assassino è stato arrestato alcuni mesi dopo l'omicidio e si trova nel carcere Mammagialla di Viterbo.

La moglie di Bramucci vittima di maltrattamenti

Elisabetta Bacchio raccontava a sua sorella i presunti maltrattamenti che subiva dal marito. Una situazione diventata per lei insostenibile, ma che aveva paura di denunciare. Da quanto si apprende pare che Bramucci avesse intenzione di andarsene dall'Italia, portandosi via la loro figlia a Tenerife. Una situazione che avrebbe reso Elisabetta esausta. Bramucci inoltre come riporta sempre Il Messaggero citando l'ordinanza si era impossessato della casa dei genitori di lei ai quali aveva prestato dei soldi, comportandosi da usuraio.