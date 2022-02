Ex giudice morto schiacciato da un trattore: addio ad Arcangelo Del Monte Addio ad Arcangelo Del Monte, giudice tributario in pensione, che ieri è morto in un tragico incidente in campagna a Ferentino, provincia di Frosinone.

A cura di Enrico Tata

Addio ad Arcangelo Del Monte, giudice tributario in pensione, che ieri è morto in un tragico incidente in campagna. L'uomo, 73 anni, ha perso la vita in un terreno di sua proprietà in località Costa Camai a Ferentino, provincia di Frosinone.

Un familiare lo ha trovato senza vita

Stando a quanto ricostruito, Del Monte stava caricando la legna su un piccolo trattore, ma per cause ancora da ricostruire il mezzo pesante lo ha schiacciato. Un familiare lo ha trovato senza vita, con una ruota del trattore che gli aveva schiacciato il torace. Sul posto sono arrivate due ambulanze e poi anche un'ambulanza Pegaso decollata da Latina. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del signore. Sul luogo della tragedia sono arrivati in seguito anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale. Da stabilire ancora la dinamica e anche la causa della morte: l'anziano è morto schiacciato dal trattore oppure ha avuto un infarto fatale prima di cadere dal mezzo?

Domani i funerali di Arcangelo Del Monte

Il funerale di Del Monte verrà celebrato domani mattina, sabato 26 febbraio, nella chiesa di San Giuseppe a Ferentino Stazione. La messa sarà concelebrata, si legge sul quotidiano locale TG24, da don Luigi Di Stefano e don Guido. "Persona ammirevole. Ha fatto parte del coro della Cattedrale, del Comitato D.G. Morosini e dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Si dedicava ad ogni attività con amore, passione e gioia. Incoraggiava ed entusiasmava tutti con la sua partecipazione. Sempre presente. Saggio ed equilibrato”, lo ricorda con queste parole don Luigi.