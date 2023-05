Evade i domiciliari, quando lo scoprono va in ospedale e finge di sentirsi male Cinque uomini sottoposti agli arresti domiciliari si sono allontanati senza permesso dalla loro abitazione. Un 37enne per cercare una giustificazione si è recato in ospedale e ha finto un malore.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto, quando i carabinieri lo hanno scoperto è andato al Policlinico Casilino e ha fatto finta di sentirsi male. Protagonista è un trentasettenne romano, che è stato nuovamente arrestato e sottoposto ai domiciliari. L'intervento si inserisce nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni a cui sono sottoposte le persone alle quali è stata attribuita la misura di custodia cautelare. Ad evadere sono stati cinque uomini italiani, che si sono allontanati senza autorizzazione dalla propria abitazione, gravemente indiziati di reato di evasione.

Evade dai domiciliari, va in ospedale e finge un malore

Il trentasettenne sottoposto ai domiciliari è uscito di casa senza autorizzazione. Quando ha capito che i carabinieri intorno a mezzanotte erano passati per controllare se fosse nella sua abitazione di via Ostuni, ha pensato bene di farla franca, recandosi al pronto soccorso e fingendo un malore. I militari non trovandolo hanno dato il via alle ricerche in zona, per rintracciarlo un'ora dopo al Policlinico Casilino. Arrestato, è stato portato in caserma e si è presentato davanti al giudice del Tribunale di Roma, che ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso agli arresti domiciliari.

I carabinieri rintracciano 5 evasi dai domiciliari a Roma

Gli altri cinque evasi dagli arresti domiciliari sono un cittadino romeno di vent'anni, sorpreso fuori dall’abitazione di via di Valle Aurelia e trovato in via Ettore Stampini dai carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo, che lo hanno arrestato; un quarantottenne trovato fuori dalla sua abitazione di via Vasco de Gama e un diciottenne sorpreso a passeggiare fuori casa in via Romano Guerra. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ostia e della Stazione di Ponte Galeria li hanno arrestati. Un uomo di cinuqnt'anni romano è stato arrestato dai carabinieri di Roma Tor Tre Teste, perché si è allontanato dalla sua abitazione di via Delle Alzavole, senza autorizzazione ed è stato trovato poco dopo. Il giudice del Tribunale di Roma ha convalidato tutti gli arresti, confermando la misura cautelare a cui erano già sottoposti.