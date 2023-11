EuroHive è il primo edificio a Roma con certificazione Well: salute e benessere per chi ci lavora In pratica il protocollo guarda alle persone e valuta gli edifici, i servizi e le attività in relazione a come questi influiscono sulla salute e il benessere di chi occupa lo spazio costruito, si legge nel comunicato, “grazie ai suoi spazi progettati da Lombardini22 e ideati per rispondere alle diverse esigenze del lavoro ibrido”.

A cura di Redazione Roma

EuroHive è il primo edificio di Roma ad ottenere il certificato WELL Gold, uno standard amministrato dall’International WELL Building Institute (IWBI), che pone al centro la salute e il benessere di chi occupa lo spazio costruito.

In pratica il protocollo guarda alle persone e valuta gli edifici, i servizi e le attività in relazione a come questi influiscono sulla salute e il benessere di chi occupa lo spazio costruito, si legge nel comunicato, "grazie ai suoi spazi progettati da Lombardini22 e ideati per rispondere alle diverse esigenze del lavoro ibrido".

EuroHive, si legge, è stato pensato "per incontrare le necessità delle aziende attente ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, che hanno una forte propensione all’innovazione e cercano spazi che favoriscano ambienti di lavoro inclusivi e stimolanti e abbraccino i nuovi modi di lavorare. Attualmente è locato per una superficie pari al 40% del totale a società multinazionali nel settore medicale e pharma".

Leggi anche Nuovo look per il Portico d'Ottavia: pedonalizzazione e riassetto delle fognature

“Essere i primi a ottenere la certificazione WELL a Roma è per noi motivo di orgoglio oltre che una conferma, da parte di un ente terzo, dell’impegno concreto della nostra società nel promuovere le caratteristiche ESG del real estate in Italia verso una vera sostenibilità, economica, sociale e ambientale”, ha spiegato dichiarato Andrea Portella, Amministratore Delegato di Silver Fir Capital SGR. “In particolare, tale certificazione richiede il reciproco impegno tra proprietà e conduttori nell’uso responsabile delle risorse in attuazione agli obiettivi di sostenibilità. E siamo fieri che la condivisione di questa mission sia stata letta come un valore da parte delle aziende che hanno già scelto EuroHive come propria sede”.

“Il nuovo edificio EuroHive a Roma rappresenta una pietra miliare nel campo dell'edilizia sostenibile e del benessere delle persone. La certificazione WELL Gold che ha ottenuto testimonia l’impegno nel creare un ambiente che promuove il benessere fisico e mentale, in linea con gli obiettivi ESG”, ha sottolineato Alessandro Adamo, partner di Lombardini22 e Direttore DEGW. “EuroHive rappresenta un modello di successo che dimostra come l'architettura e la progettazione possano contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno degli spazi costruiti. Questa iniziativa è un passo avanti nella creazione di ambienti di lavoro più salutari e ispiratori per il futuro”.