Esploso un appartamento a Roma per una fuga di gas: ferito un uomo, palazzo evacuato Paura a Roma in via Nereto, dove questo pomeriggio un appartamento è esploso in seguito a una fuga di gas. Grave un uomo, palazzo evacuato per controlli.

A cura di Natascia Grbic

Forte esplosione questo pomeriggio in un appartamento di via Nereto 18 a Roma. Per cause ancora da accertare, un'abitazione è esplosa verso le 17.20, causando gravi danni. Un uomo, l'inquilino della casa, è rimasto ferito: recuperato dai vigili del fuoco accorsi immediatamente sul luogo dell'incidente, è stato affidato alle cure del 118, ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Palazzo evacuato, controlli in corso

L'abitazione è stata completamente distrutta dall'esplosione e dall'incendio che ne è scaturito. Tutto il palazzo, composto da tre piani, è stato evacuato per effettuare i controlli alla struttura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Italgas.

A causare l'esplosione una fuga di gas

A far esplodere l'appartamento, una fuga di gas di cui il proprietario non si era accorto. Gli operatori stanno indagando su come sia stato possibile che si sia verificata questa fuoriuscita e per quale motivo, ma al momento non sono state ancora diffuse informazioni a riguardo. Forse a causare l'esplosione, l'accensione di una sigaretta o di un fornello, che nell'ambiente saturo di gas ha funzionato da detonatore.

Come sta l'uomo ferito dall'esplosione

Secondo le prime informazioni, l'uomo rimasto ferito nell'esplosione è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ha riportato gravi ustioni in tutto il corpo, ma non è noto se sia in pericolo di vita o meno. I medici che l'hanno preso in carico lo stanno curando al meglio e valutando la serietà delle sue condizioni. Oltre a lui, non risultano altre persone ferite nell'esplosione.