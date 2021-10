Escrementi di topo e insetti tra pagnotte e cornetti: rischiano la chiusura due attività I controlli dei poliziotti del VI Distretto Casilino in due esercizio commerciali della periferia est di Roma. In un forno di Torre Angela trovati escrementi di topo e sette lavoratori senza regolare contratto. Gravi carenze igienico-sanitarie anche nella pasticceria di Torre Maura: insetti infestanti rinvenuti nel laboratorio. Per entrambe le attività si valuta la chiusura.

A cura di Luca Ferrero

La scoperta stamattina durante i controlli effettuati dalla Polizia di Stato in un forno di Torre Angela e in una pasticceria di Torre Maura. Nel primo sono stati trovati escrementi di roditore, nella seconda insetti infestanti. Accertata anche la presenza di diversi lavoratori sprovvisti di regolare contratto. Ad affiancare nelle verifiche i poliziotti del VI Distretto Casilino, le Unità Cinofile antidroga, il personale di Roma Capitale e gli ispettori della Asl Roma 2.

Nel forno escrementi di topo e lavoratori in nero

Il primo controllo è scattato in un fornaio nella zona di Torre Angela. Qui, tra sacchi di farina e pagnotte di pane, sono stati scoperti diversi escrementi di topo. Un segnale evidente delle gravi carenze igienico-sanitarie. Perciò, si sta valutando il provvedimento amministrativo di chiusura del locale. Nel corso della verifica, i poliziotti hanno chiesto i documenti a tutti i dipendenti, riscontrando gravi irregolarità. Sette persone straniere, impiegate nel laboratorio, esercitavano l'attività senza regolare contratto di lavoro: scattate le azioni amministrative da parte dell'ispettorato del lavoro.

Insetti infestanti in pasticceria: al vaglio la chiusura

Anche per la pasticceria di Torre Maura si sta prendendo in esame l'adozione del provvedimento di chiusura per carenze igieniche e sanitarie. Qui, durante il secondo controllo della giornata, i poliziotti hanno rinvenuto insetti infestanti, non meglio specificati. Gli animali si trovavano nei locali della pasticceria dove si producono gli alimenti: tra cornetti e brioche. La chiusura di entrambi gli esercizi commerciali della periferia est di Roma è al vaglio delle autorità competenti.