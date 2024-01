Esce fuori strada con l’auto e si schianta contro un muro: gravi una donna e la figlia di 11 mesi Le condizioni della donna e della bambina sono apparse da subito molto gravi e sono state soccorse con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto a Borgo Podgora, in provincia di Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nel pomeriggio di domenica 31 dicembre a Borgo Podgora, in provincia di Latina. Una donna di trentasette anni e la sua bambina di appena undici mesi sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita fuori strada, scontrandosi contro un muro di cinta. Entrambe hanno riportato gravi ferite e per soccorrerle si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza, che le ha portate d'urgenza in ospedale. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Dalle prime informazioni sembra che la donna abbia perso il controllo della sua auto, finendo contro il muro di cinta. Nel sinistro, almeno da quanto risulta per ora, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Le condizioni della 37enne e della piccola sono apparse sin da subito molto serie, tanto che gli operatori sanitari del 118 hanno fatto atterrare l'eliambulanza per non perdere tempo e portarle immediatamente in ospedale per ricevere le cure necessarie.