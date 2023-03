Esce dal carcere, minaccia la madre e aggredisce i poliziotti con calci, pugni e testate Uscito dal carcere da appena 13 giorni, è stato trovato in escandescenza nel condominio in cui vive la madre: bloccato dai poliziotti, si è gettato su di loro e li ha picchiati.

A cura di Beatrice Tominic

È successo lo scorso primo marzo, nella giornata di mercoledì: all'ora di pranzo, verso le ore 13.50 circa, al numero di emergenza unico (nue) 112 sono arrivate numerose chiamate che segnalavano la presenza di un uomo in escandescenza contro la madre all'interno di un condominio.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia del commissariato Sant’Ippolito, insieme ai colleghi del commissariato Porta Pia.

L'intervento dei poliziotti

Non appena arrivati nel condominio, i poliziotti hanno riconosciuto l'uomo descritto nelle telefonate di segnalazione: un 48enne italiano con un passato da pugile già noto alle forze dell'ordine, uscito dal carcere appena 13 giorni prima.

Il 48enne è stato sorpreso mentre stava citofonando con insistenza alla madre, che abita nel palazzo: proprio nella struttura l'uomo si era creato un giaciglio su cui riposare. Nonostante l'arrivo della polizia, ha continuato a citofonare alla madre: è proprio a causa dei maltrattamenti nei confronti dell'anziana donna che era stato arrestato.

L'aggressione

Non appena ha smesso di citofonare, si è rivolto agli agenti, cercando di estorcere loro l'acquisto di sigarette e di alcolici. Gli agenti, però, si sono rifiutati. Il 48enne allora ha minacciato di fare lo stesso con un passante: due poliziotti si sono messi fra lui e il passante, per fermarlo. In quel momento si è scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci, pugni e testate.

Trasferiti al pronto soccorso, i poliziotti sono stati refertati con 7 giorni di prognosi, mentre per il 48enne è stato convalidato l'arresto e ora è sottoposto alla misura della presentazione alla Procura.