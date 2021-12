“Era una ragazza davvero speciale”: il ricordo degli amici di Francesca, la modella morta a 19 anni Francesca Romana D’Elia era una giovane di 19 anni, morta mentre stava facendo il suo lavoro di modella. Il ricordo di amici e parenti: “Era una ragazza davvero speciale”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Facebook di Marco D’Elia.

Nella giornata del 2 dicembre scorso è morta Francesca Romana D'Elia, modella di 19 anni. La ragazza è caduta da un terrazzo condominiale di via dei Quattro Venti, nel quartiere di Monteverde Vecchio dove si trovava per un set fotografico con un fotografo di 30 anni. La modella era originaria di Campagnano Romano, comune a nord della città di Roma dove viveva con la famiglia: la madre, modella di origina russa; il padre, fotografo molto conosciuto anche in ambito cinematografico e le due sorelle maggiori. A quasi 20 giorni dall'accaduto, sono molti i ricordi che i genitori, gli amici e le persone del comune da cui si era trasferita per venire a vivere a Roma continuano a condividere sui social network e non sono

Il ricordo di amici e genitori Francesca Romana

"Era una ragazza e quindi poi una donna con un carattere molto forte, con una sensibilità straordinaria. Più volte io e la madre siamo rimasti impressionati, ci ha dato forza nei momenti più delicati, ci ha messo in riga possiamo dire, e anche aiutato ad andare avanti", ha dichiarato il padre di Francesca Romana ripensando alla figlia, come si legge in un articolo del Corriere della Sera. Padre e figlia avevano una playlist in comune che aggiornavano insieme da quando Francesca era piccola. Fra quelle canzoni anche "Here today", scritta da Paul McCartney in memoria dell'amico e compagno di band John Lennon nel 1982 che il papà di Francesca Romana le ha dedicato nel corso del funerale: "But as for me, I still remember how it was before and I am holding back the tears no more", che tradotto in italiano vuol dire "Ma io ricordo ancora com'era prima e non riesco più a trattenere le lacrime". Attorno al profondo dolore della famiglia si stringono anche tutti gli amici e le amiche di Francesca Romana. Fra tutti, Il Messaggero ha scelto di condividere la testimonianza di Alice, che era rimasta in contatto con l'amica fino a poco prima dello shooting e che avrebbe dovuto incontrarla una volta finito: "Non mi sono preoccupata quando non l’ho sentita, pensavo solo che avesse finito troppo tardi. E invece Francesca non c’era già più. È un dramma che stiamo vivendo tutti perché era una ragazza davvero speciale, piena di vita".

La dinamica e le indagini in corso

La modella si trovava sul terrazzo condominiale di un edificio di 6 piani nella zona di Monteverde per un set fotografico insieme a Matteo, un fotografo 30enne che aveva conosciuto da poco. I due sono stati sorpresi dalla pioggia sempre più battente del temporale, ma mentre il primo è riuscito a mettersi al riparo, la giovane è caduta per alcuni metri nella tromba dell'ascensore. Sulla vicenda sta ancora indagando il commissariato di Monteverde: per il momento l'ipotesi è che si sia tratto di un incidente.