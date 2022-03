Entra in un asilo armato di coltello e ruba 200 euro dalla segreteria: arrestato 39enne L’uomo si trova in carcere, è accusato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Si è introdotto in pieno notte in un asilo a Roma, nel quartiere di Cinecittà, per rubare soldi e molto probabilmente anche oggetti da rivendere nel caso ce ne fossero stati. I militari lo hanno sorpreso con un coltello con un lama lunga 20 centimetri, mentre si aggirava per le stanze. Magro il bottino: il 39enne ha trovato solo 200 euro nella segreteria dell'asilo, che ha preso e messo in tasca. Ma è stato arrestato, e i soldi sono stati restituiti all'asilo.

A notare che qualcosa non andava sono stati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Sono stati loro a capire che c'era qualcuno nell'asilo di Cinecittà e che molto probabilmente non si trattava del personale della scuola. I vigili urbani hanno quindi chiamato i carabinieri, intervenuti subito nella struttura di via Luscino per vedere cosa stesse accadendo. E lì hanno trovato il 39enne, che si trovava ancora dentro l'asilo.

A quanto si apprende, l'uomo ha provato a resistere all'arresto, rifiutandosi di gettare via il coltello col quale era entrato. Forse pensava di riuscire a fuggire, ma era braccato, non c'erano vie d'uscita, con i carabinieri anche all'esterno dell'edificio. Dopo poco i carabinieri sono riusciti a bloccarlo, e lo hanno ammanettato. Adesso il 39enne dovrà rispondere di varie accuse: furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Ora si trova in carcere, in attesa del processo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante l'intervento dei militari.