Entra in retromarcia e senza permesso nella Ztl: scoperto, tenta di investire un vigile a Roma Protagonista dell'episodio che risale allo scorso fine settimana è G.F., automobilista italiano di 34 anni. Dovrà rispondere delle accuse di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A cura di Enrico Tata

Entra in retromarcia e senza permesso all'interno della Ztl di via Ripetta, pieno centro storico di Roma. Scoperto, tenta di investire il vigile urbano intervenuto per multarlo. Protagonista dell'episodio che risale allo scorso fine settimana è G.F., automobilista italiano di 34 anni. Adesso dovrà rispondere delle accuse di oltraggio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.

Il 34enne ha provato a scappare per evitare i controlli

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, l'uomo era alla guida della sua Lancia Y, quando ha provato ad entrare contromano all'interno del varco Ztl di via di Ripetta. Il 34enne ha invertito di colpo il senso di marcia e ha rischiato di provocare un incidente stradale. Lo hanno visto gli uomini di pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto di accostare subito l'auto, ma improvvisamente il 34enne ha cercato di investire un agente e ha provato a scappare per evitare i controlli.

L'uomo è stato bloccato e arrestato

L'uomo si è diretto verso lungotevere in Augusta, ma è stato bloccato grazie all'intervento di una seconda pattuglia dei vigili urbani del I gruppo Centro. Dopo i controlli, è stato arrestato. Come detto, dovrà delle accuse di oltraggio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.

Il varco di via di Ripetta è uno dei sei varchi elettronici di accesso La ZTL Tridente (A1): è chiusa a automobili, ciclomotori e motocicli dalle 6.30 alle 19.00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) e dalle 10.00 alle 19.00 il sabato (esclusi i festivi).