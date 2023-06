Emanuela Orlandi, oggi striscioni e foto a Piazza San Pietro per i 40 anni dalla scomparsa Oggi il sit-in in ricordo di Emanuela Orlandi, a 40 anni dalla sua scomparsa, per chiedere che venga fatta giustizia. Il fratello Pietro e centinaia di persone sono a Piazza San Pietro all’Angelus.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un sit-in in Piazza San Pietro in occasione dei quarant'anni dalla sparizione di Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983 e mai più ritrovata. Oggi per ricordarla e per chiedere che venga fatta giustizia, il fratello Pietro, che non ha smesso mai di lottare per cercare la verità su quanto successo alla sorella, insieme a centinaia di persone presenzieranno all'Angelus di papa Francesco.

Pietro Orlandi: "Spero in un cambiamento di tendenza"

"Siamo qui oggi con la stessa ansia di undici o dodici anni fa, quando venimmo qua in attesa delle parole di Ratzinger, che non arrivarono – commenta ai microfoni dei giornalisti facendo una pausa durante il corteo Pietro Orlandi – Spero che dopo tutti questi anni ci sia un cambiamento di tendenza e che finalmente questa parola, questo nome, Emanuela Orlandi, non sia più un tabù e che possa essere pronunciato con la massima tranquillità".

Stamattina a Piazza San Pietro ci sono striscioni e magliette con la foto di Emanuela. Il Vaticano nei giorni scorsi ha autorizzato la partecipazione dei manifestanti all'Angelus del Papa. Stamattina qualche centinaio di persone si sono ritrovate insieme a Pietro Orlandi e ai suoi famigliari in Largo Giovanni XXIII nei pressi di Castel Sant'Angelo e hanno sfilato in un corteo per arrivare a mezzogiorno a Piazza San Pietro. Presente accanto al fratello di Emanuela l'avvocata Laura Sgrò, che assiste la famiglia sul caso.

Centinaia di persone per Emanuela Orlandi

Oggi centinaia di persone si sono strette intorno alla famiglia di Emanuela Orlandi e del fratello Pietro, proprio in occasione dei quarant'anni dalla scomparsa, in concomitanza con la riapertura dell'inchiesta sul caso. A far riaccendere i riflettori sulla vicenda della sparizione di Emanuela è stata anche la serie tv "Vatican Girl" prodotta dalla piattaforma Netflix e uscita nell'autunno scorso, grazie alla quale la storia di Emanuela ha fatto il giro del mondo. Pietro Orlandi ha chiesto alle persone che avrebbero partecipato oggi al sit-in di portare con loro al Vaticano una foto di Emanuela, che sia stampata su magliette, striscioni, cartelloni per lanciare un forte messaggio rivolto a Papa Francesco e al mondo intero.