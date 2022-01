Elodie trova casa a otto cuccioli di cane e la loro mamma: boom di richieste di adozione L’appello della cantante Elodie ha fatto adottare otto cucciolli abbandonati e la loro mamma. Enpa: “Randagismo endemico”.

A cura di Alessia Rabbai

Elodie ha fatto adottare otto cucioli di cane abbandonati. Una storia a lieto fine quella dei trovatelli, che ora hanno una famiglia con la quale vivranno. L'amatissima cantante romana ha lanciato un appello ai suoi fan attraverso la pagina dell'

Ente Nazionale Protezione Animali, il risultato è stata una pioggia di richieste di adozione. Insieme ai cuccioli è stata inoltre adottata anche la loro mamma, Lola, trovata a vagare da sola in strada mentre li cercava. A rendere noto il lieto evento è stata Enpa, che, nella sezione di Ascoli Satriano in provincia di Foggia, ha accolto i cagnolini, sottoponedoli alle cure e agli accertamenti veterinari necessari. Ricongiunti i cuccioli con la mamma, è stato il momento di mobilitarsi per trovare una casa ad ognuno di loro.

I cuccioli di Elodie sono stati tutti adottati

A venire a conoscenza di Lola e dei suoi piccoli è stata Elodie, che proprio in quei giorni si trovava ad Ascoli Satriano per le riprese di del film ‘Ti mangio il cuore' con la regia di Pippo Mezzapesa. La cantante, molto sensibile e attenta nei confronti degli animali, si è messa a disposizione delle volontarie Enpa: alcuni scatti meravigliosi la immortalano insieme ai cuccioli, foto pubblicate sul sito web e sulle pagine social di Enpa, che hanno ricevuto tantissimi commenti e condivisioni. Tutti ora hanno una casa calda e le loro nuove famiglie, persone che si prenderanno cura di loro. Mia a Roma con Diego e Benedetta, Asia ad Ascoli Satriano con Ivana ed Enzo, Nikita ad Ascoli Satriano con Patrizia, Fulmen, in provincia di Milano a con Mara, Rocky a Milano con Maria e Giovanni, Epta a Monaco di Baviera con Gabriela, Stella in provincia di Foggia, Tessa in provincia di Lecco con Sara.

"Ringraziamo Elodie per la sua grande disponibilità e ricorderemo con tenerezza quei momenti così intensi che abbiamo vissuto in quei giorni – commenta a Fanpage.it Carmela Miscio, presidente della sezione Enpa di Ascoli Satriano – Elodie ci ha aiutato con grande entusiasmo e non solo, abbiamo trovato in lei una forte sensibilità al tema dell'abbandono dei cuccioli e al randagismo, endemico purtroppo delle nostre zone".