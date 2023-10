Attivisti per il clima occupano il ministero di Salvini con lucchetti al collo e nasi da Pinocchio Hanno occupato questa mattina la sede del Ministero dei Trasporti con lucchetti al collo e indossando nasi da Pinocchio. Alcuni di loro si sono arrampicati con caschetti e imbraghi sui pali della luce.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno scelto la favola di Pinocchio per protesta questa mattina sotto alla sede del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. Sono almeno un centinaio gli e le ecoattiviste di Extinction Rebellion che hanno occupato l'ingresso della sede guidendosi il collo con dei lucchetti e con nasi lunghi, simbolo intramontabile della bugia.

"Governo dei Balocchi tu lo sai qual è la verità: la crisi climatica è già qua", si legge in alcuni striscioni. In altri, dal colore giallo con il simbolo dell'organizzazione, invece, c'è scritto "decidere insieme".

La protesta è scattata questa mattina, lunedì 23 ottobre, come denuncia contro il negazionismo e le contraddizioni delle politiche del Governo. Con gli attivisti seduti davanti all'ingresso, con il collo chiuso nei lucchetti e il naso lungo, simbolo delle bugie, anche alcuni che si sono arrampicati sui pali della luce con corde, imbrago e caschetto. Tutto sotto gli occhi di un grande Pinocchio di cartapesta seduto su due barili di petrolio mentre regge in mano la terra in fiamme.

Le ragioni della protesta

"Abbiamo trascorso il luglio più caldo mai registrato, poi l'agosto più caldo e infine il settembre – dichiarano gli ecoattivisti – Ma i ministri continuano a dichiarare che d'estate ha sempre fatto caldo e che lo scioglimento dei ghiacciai è dovuto a cicli naturali. Stanno deliberatamente mentendo e ingannando i cittadini".

"È un governo lontano dalla realtà – continuano – L'alluvione in Emilia Romagna, gli incendi in Calabria e Sicilia, i nubifragi: di fronte a questi dati drammatici, è arrivato il momento di dire la verità e smetterla di minimizzare gli effetti di quella che è stata definita la crisi più grande che l’umanità abbia mai affrontato".

Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina

"Per compiere la transizione ecologica servono il coinvolgimento attivo della cittadinanza e l'impegno della politica che investe in grandi opere che aggravano la crisi climatica invece di affrontarla", hanno aggiunto facendo riferimento alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, per il quale si prevede l'utilizzo di tonnellate di materie prime, soprattutto acciaio e cemento e la conseguente liberazione di migliaia di tonnellate di CO2. Una quantità dieci volte superiore alle emissioni annuali dei traghetti che oggi collegano la Sicilia alla Calabria.