Ecco l’albero di Natale a piazza del Popolo, ma c’è chi già protesta: perché non sotto il Pincio? Ecco ‘Spopolacchio’, l’albero di Natale di Roma, che quest’anno sarà allestito a piazza del Popolo e non a piazza Venezia, occupata dai cantieri della Metro C.

A cura di Enrico Tata

Foto Twitter Edoardo Fanfani

Ecco Spelacchio', anzi Spopolacchio, come l'ha ribattezzato già qualcuno. Perché quest'anno il tradizionale albero di Natale di Roma si sposta da piazza Venezia, occupata dai cantieri per la realizzazione della nuova stazione della Metro C, a piazza del Popolo.

L'annuncio ufficiale è stato dato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del II Rapporto alla città all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E nelle ultime ore l'abete è arrivato a Roma e sono cominciati i lavori per l'allestimento. Tutto sarà pronto per l'inaugurazione e l'accensione delle luci in programma per sabato 8 dicembre (non è ancora ufficiale).

Tutto procede nel migliore dei modi? Si, ma qualcuno già protesta e si chiede: perché l'albero è stato sistemato sul lato della piazza in direzione Lungotevere e non sotto la terrazza del Pincio?

D'altra parte, invece, c'è chi paragona l'albero di Natale all'altissima escavatrice che è stata posizionata in questi giorni a piazza Venezia all'interno dei cantieri della Metro C: meglio quella, simbolo della modernità che arriva, rispetto alle ‘solite' lucine di Natale.