Ecco la tomba di Gigi Proietti al cimitero del Verano: quasi pronta per ospitare le ceneri dell’attore Questa sarà la tomba di Gigi Proietti al Cimitero Monumentale del Verano di Roma. Sarà ultimata nelle prossime settimane.

A cura di Enrico Tata

La tomba di Gigi Proietti al Verano

Questa sarà la tomba di Gigi Proietti al cimitero del Verano di Roma. L'urna con le ceneri si trova attualmente nel cimitero di Porchiano del Monte, in Umbria, accanto alle tombe dei genitori. Quando la cappella del Verano sarà pronta, i resti dell'attore romano saranno trasferiti nella Capitale.

Come si vede nelle fotografie realizzate da Fanpage.it, i lavori per la realizzazione della tomba, cominciati a marzo 2023, sono quasi ultimati, anche se mancano alcuni dettagli. Accanto alla cappella c'è infatti ancora il ponteggio utilizzato dagli operai per lavorare, ma il grosso è fatto e nel giro di poche settimane, probabilmente, la cappella sarà terminata e sarà pronta ad ospitare le ceneri di Gigi Proietti.

L'attore, nato il 2 novembre 1940, è morto 3 anni fa, il 2 novembre 2020, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. E proprio nell'anniversario della morte è tornata d'attualità la questione della sepoltura al cimitero del Verano. La tomba si trova nei pressi del sacrario militare, nell'ala nuova del cimitero monumentale della Capitale. Come si può vedere, si tratta di una aprete verticale suddivisa in blocchi di travertino accanto alla lastra di marmo che conserverà i resti dell'attore.

Il via libera per la costruzione della cappella era arrivato a luglio del 2021 con una delibera approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina. In particolare esrano state concesse a titolo gratuito due aree per l'edificazione di due cappelle per Gigi Proietti e per il maestro Ennio Morricone. Le concessioni erano state effettuate a favore della moglie di Morricone, la signora Maria Travia, e della figlia di Proietti, Susanna Proietti. A maggio del 2022 Roma Capitale ha approvato il progetto architettonico della cappella e i lavori, come detto, sono cominciati nella primavera del 2023.