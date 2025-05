Ecco il nuovo Centrale del Tennis di Roma che punta allo slam: svelato il progetto

video suggerito

È stato presentato oggi il primo rendering del progetto di riqualificazione e copertura del Centrale del Tennis. Lo ha svelato il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, durante "Punti di Vista", il talk promosso da Fitp e Sport e Salute nell'ambito degli Internazionali d'Italia di tennis.

A cura di Enrico Tata

Vetrate e una copertura mobile che permetterebbe di giocare i match anche in caso di pioggia: potrebbe diventare così, fra qualche anno, il campo Centrale del Foro Italico. E non è escluso che il restyling apra la strada agli Internazionali d'Italia di tennis per arrivare a diventare un torneo del Grande Slam. Il quinto dopo Wimbledon, Roland Garros, Us Open e Australian Open.

È stato presentato oggi il primo rendering del progetto di riqualificazione e copertura del Centrale del Tennis. Lo ha svelato il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, durante "Punti di Vista", il talk promosso da Fitp e Sport e Salute nell'ambito degli Internazionali d'Italia di tennis.

L'obiettivo è dotare il Foro Italico di un impianto polifunzionale che, ha sottolineato Mezzaroma, "potrà essere attivo per 150 giorni l'anno, ospitando eventi sportivi di 18 discipline diverse. Un investimento di 60 milioni di euro di euro che porterà il Foro Italico in una nuova dimensione".

"La copertura del campo centrale è un qualcosa che andava fatto. Ho sempre sostenuto che fosse un'opera necessaria e importante, oramai il livello del torneo di Roma è talmente alto che non si può più procrastinare una scelta del genere" ha commentato il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Come si vede nel rendering del progetto, il Centrale verrebbe circondato da una vetrata continua. La nuova copertura, invece, non è visibile nella prima fotografia diffusa.

Il progetto è stato presentato alla presenza del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha spiegato come i lavori siano "frutto della soluzione di alcuni nodi che creavano degli intoppi. C'era l'usufrutto trentennale a Sport e Salute, ma con l'avvocatura siamo riusciti a riconoscerlo fino alla durata della società, cioè fino al 2100. Un problema di carattere giuridico non da poco che è stato risolto".