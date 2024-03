È stata scoperta una porta segreta a Palazzo Grazioli, l’ex casa di Silvio Berlusconi a Roma Scoperta una porta segreta nell’ex appartamento romano di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli. Adesso quelle stanze ospitano la nuova sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Dietro a una libreria si nasconde un passaggio misterioso che, tramite una scala, conduce all'uscita sul retro dell'immenso appartamento. La porta segreta è stata scoperta all'interno dell'ex abitazione di Silvio Berlusconi a Roma, oltre mille metri quadrati al secondo piano di Palazzo Grazioli, un edificio storico di via del Plebiscito, nel cuore di Roma.

Per venticinque anni quel luogo è stato al centro del potere della Seconda Repubblica. In quelle stanze sono state decise le mosse politiche e le strategie elettorali e governative del Cavaliere. Adesso i locali sono stati affittati dall'Associazione della Stampa Estera in Italia, che dopo più di venti anni ha lasciato la storica sede di via dell'Umiltà per traslocare, per l'appunto, a palazzo Grazioli.

Il video della porta segreta è stato postato su X dal corrispondere del Times, Tom Kingtom, che ha commentato così la scoperta: "Un buon modo per consentire agli ospiti della festa di andarsene in fretta?".

Sull'appartamento la presidente dell'associazione, Esma Cakir, ha detto: "Qui Berlusconi faceva le conferenze stampa contro gli avversari e tra l’altro lui stesso non venne più a parlare con la stampa estera per vent'anni, nonostante le nostre insistenze, perché ci riteneva ‘giornalisti scomodi’. Alla fine la storia ci ha portati qui".

Poi Cakir ha ripercorso i motivi per cui l'associazione ha scelto di trasferirsi proprio a Palazzo Grazioli: "Eravamo disperati, perché al centro di Roma non c'erano luoghi idonei per noi. Alla fine avevamo quasi smesso di cercare, ma un agente immobiliare ci ha consigliato il piano nobile di Palazzo Grazioli, specificando che era l'ex dimora di Silvio Berlusconi. Inizialmente avevamo pensato a una presa in giro, non pensavamo fosse possibile mettere tutti i corrispondenti a casa di Berlusconi, ma siamo andati a vederlo. È iniziata come uno scherzo, ma poi si è rivelata un'opzione positiva per noi".

La storica organizzazione conta 450 corrispondenti da tutto il mondo, rappresentanti di 55 Paesi e 350 media e vanta 112 anni di vita. La nuova sede è stata inaugurata alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.

La nuova sede, si legge in una nota diffusa dall'Associazione, "si colloca in uno degli edifici storici più importanti della Capitale, tuttora appartenente alla nobile famiglia romana dei Grazioli, con una struttura originaria risalente al ‘600 e occupa gli stessi locali che per anni sono stati residenza romana e ufficio politico dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi".