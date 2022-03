È nato Jaroslav, la mamma è una donna scappata dalla guerra in Ucraina: “È figlio di ognuno di noi” “È figlio di ognuno di noi. Come sono figli di ognuno di noi tutti gli altri. Sono i figli che dovranno cambiare il mondo. Figli della guerra, ora.Uomini di pace, domani”.

A cura di Enrico Tata

All'ospedale Pertini è nato il piccolo Jaroslav, "simbolo dell'accoglienza". È infatti il primo bimbo nato a Roma da una mamma scappata dalle bombe della guerra in Ucraina. La madre, Olena, è arrivata insieme alla figlia Sofia, 7 anni. Ora sono ospiti a Roma a casa di una cugina del papà, che è invece rimasto a Kiev. Il piccolo è venuto alla luce al Pertini e a darne notizie è stato Luca Laurenti, biologo del policlinico Umberto I, che ha pubblicato la foto del fiocco giallo blu, come la bandiera ucraina, realizzato per la nascita di Jaroslav.

Il bimbo, ha scritto Laurenti sul suo profilo Facebook, "è il simbolo dell'accoglienza, della rinascita, dell'amore che vince su tutto. È nato lontano dalla sua terra, dalla sua casa, da suo padre, dai suoi affetti. Lui, sua mamma e la sua sorellina Sofia hanno compiuto un viaggio lunghissimo, faticoso, pieno di pericoli. Ce l'hanno fatta. Jaroslav è ucraino, Jaroslav è tutti i bambini del mondo". Il piccolo Jaroslav "è stato fortunato, nella tragedia. Altri lo sono stati meno. Per loro ancora bombe, distruzione, dolore, paura, morte. Crescerà con tanto amore intorno, Jaroslav. È figlio di ognuno di noi. Come sono figli di ognuno di noi tutti gli altri. Sono i figli che dovranno cambiare il mondo. Figli della guerra, ora.Uomini di pace, domani. Buona vita, Jaroslav".

Come detto, il piccolo Jaroslav è il primo bimbo nato da una donna scappata dai bombardamenti, ma sono tantissimi ormai gli ucraini arrivati a Roma in cerca di accoglienza. Il Comune di Roma e la Regione Lazio hanno predisposto una rete per fornire ospitalità ai profughi e per dare loro assistenza e informazioni. Il Campidoglio ha anche attivato un sito per permettere alle famiglie romane di offrire un posto letto a chi scappa dalla guerra in Ucraina.