È morto Antonio Mancini detto Accattone, ex boss della Banda della Magliana Antonio Mancini, soprannominato Accattone, è morto a 75 anni. È stato uno dei protagonisti della storia criminale della Banda della Magliana. Dal 1994 era diventato un collaboratore di giustizia. La sua figura ha ispirato il personaggio di Ricotta in Romanzo Criminale.

È morto all'età di 75 anni Antonio Mancini, uno dei nomi più significativi nella storia della Banda della Magliana, era conosciuto anche con il soprannome di Accattone e Zio Nino. Dal 1994 Mancini è diven tato un collaboratore di giustizia, facendo dichiarazioni su molti dei "misteri italiani": dal delitto di Mino Pecorelli, a come la Banda della Magliana con lo stato per tentare di individuare il covo dove le Brigate Rosse tenevano prigioniero Aldo Moro, ma anche svelato molte vicende interne alla Banda come l'agguato in cui è morto l'ultimo boss della Banda Enrico De Pedis detto "Renatino", che lo stesso Mancini ha affermato aver avuto un ruolo nel rapimento di Emanuela Orlandi. Mancini ha ispirato il personaggio di Ricotta, nel libro di Giancarlo De Cataldo Romanzo Criminale da cui è stata tratto l'omonimo film e successivamente la serie tv di grande successo.

La vita da Romanzo Criminale di Antonio Mancini l'Accattone

Antonio Mancini era nato nel 1948 a Castiglione a Casauria, in provincia di Pescara, ma cresce nel quartiere romano di San Basilio dove la sua famiglia si trasferisce quando ha dieci anni. La prima volta che la polizia lo becca ha soli 12 anni, per il furto di una vespa, e a 14 anni entra in riformatorio. Quando esce, ancora minorenne, entra in una "batteria" specializzata in assolto ai treni.

È durante un periodo di detenzione nel carcere di Regina Coeli che diventa amico di Nicolino Selis, il cui gruppo "lavorava" tra Ostia e Acilia. È tramite il sodalizio con Selis che Mancini entra nella cosiddetta Banda della Magliana. A partire dai primi anni Ottanta Accattone fa coppia fissa con Danilo Abbruciati detto "Er camaleonte", esponente di spicco della Banda della Magliana del gruppo dei "Testaccini". Si occupa di recupero crediti e di far rigare dritto i gruppi sottoposti al controllo della Banda. Con Abbruciati si occuperà anche di "eliminare" il suo vecchio amico Selis, diventato sgradito ai vertici dell'organizzazione.

Dopo l'omicidio di Franco Giuseppucci, detto "Er Negro", boss della Banda della Magliana. Mancini e Marcello Colafigli si incaricano di uccidere i fratelli Proietti, detti i "pesciaroli", considerati i responsabili dell'omicidio di Giuseppucci. L'agguato in via di Donna Olimpia si trasforma in un furibondo scontro a fuoco in cui Mancini e Colafigli rimangono feriti e vengono successivamente arrestati.

Mancini prima di entrare in carcere si lega sentimentalmente a Fabiola Moretti, già compagna di Abbruciati e poi molto vicina a Renatino De Pedis. Nel 1992, dopo undici anni di detenzione, esce dal carcere per continuare a a scontare la pena in una casa lavoro. Ma dura poco: arriva l'operazione Colosseo a seguito delle dichiarazioni di Maurizio Abbatino diventato pentito. Esce dopo qualche mese ma solo per essere nuovamente arrestato: nella casa dove vive con Fabiola Moretti e la figlia Natascia viene trovata una cassaforte con due pistole, un chilo di eroina e mezzo miliardo di lire di gioielli. Pochi mesi dopo inizia a collaborare e inizia un nuovo periodo della sua vita, tra rivelazioni che non troveranno mai riscontro e il tentativo di raccontare la sua storia con la sua voce come testimonia il libro scritto con la giornalista Federica Sciarelli dal titolo "Con il sangue agli occhi".