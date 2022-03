Turiste su un’impalcatura vengono scambiate per ladre, ma volevano solo scattare un selfie Due turiste si sono arrampicate su un ponteggio per scattarsi un selfie in notturna, ma non riuscendo più a scendere, sono state scambiate per ladre. Sono state soccorse solo dopo l’arrivo della polizia.

A cura di Beatrice Tominic

La scorsa notte, fra le giornate del 9 e del 10 marzo, due giovani turiste sono rimaste bloccate su un ponteggio all'ultimo piano di un palazzo che si trova in via Terenzio, fra via Cola di Rienzo e via Crescenzio, nel quartiere Prati, nella zona centrale di Roma. Le due avevano deciso di arrivare lassù per scattarsi un selfie memorabile davanti alle luci della città eterna, poco distanti sia dal cupolone di San Pietro che dal profilo, visto di spalle, di Castel Sant'Angelo, due fra i monumenti più famosi della capitale. Sicuramente, però, memorabile si è rivelata la loro esperienza: hanno passato una nottata che non dimenticheranno facilmente.

Le due turiste, infatti, dopo essersi arrampicate su un ponteggio raggiungendo l'ultimo piano, per godere della vista della città, sono rimaste bloccate sull'impalcatura, all'esterno, nel freddo della notte romana.

L'allarme dei condomini: pensavano fossero ladri

Mentre le due turiste si abbracciavano per riscaldarsi, alcuni abitanti del palazzo hanno pensato che potesse trattarsi di alcuni ladri, arrampicati sull'impalcatura per derubare gli appartamenti: sono stati proprio loro a salvarle, pur inconsapevolmente. I residenti del palazzo, infatti, allarmati dalla luce delle torce e avendo sentito provenire rumori strani dal ponteggio, hanno deciso di chiamare la polizia.

L'arrivo degli agenti

Nel cuore della notte, verso le ore 3, sono arrivati alcuni agenti della polizia. Una volta giunti sul ponteggio, però, hanno scoperto che non si trattava di due ladri un po' maldestri, ma di due ragazze. Quando i poliziotti le hanno trovate le turiste erano davvero molto spaventate e infreddolite e le hanno immediatamente soccorse, portandole in un luogo caldo.