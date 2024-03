Due ragazzine denudate dai compagni di scuola con l’app Bikinioff: indagini in corso sulle foto Due ragazzine di 14 anni di Latina sono state ‘spogliate’ da due compagni di classe, che hanno modificato gli scatti con l’applicazione Bikinioff e poi li hanno diffusi nella chat con i loro amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'app Bikinioff in pratica crea un corpo nudo in maniera credibile e realistica, partendo da una fotografia in costume. Ebbene due ragazzine di 14 anni sono state ‘spogliate' da due compagni di classe, che hanno modificato gli scatti con l'applicazione e poi li hanno diffusi nella chat con i loro amici. Il fatto è accaduto a Latina, in un istituto tecnico nel centro della città.

Le due minorenni si sono accorte di quanto stava accadendo e adesso sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. A causa del fatto a scuola la tensione è alta e all'esterno dell'istituto è scoppiata una vera e propria rissa tra ragazzini, per la quale sono dovuti intervenire i militari. Del caso si sta interessando anche la Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. In un'altra occasione la garante aveva detto di ricevere almeno due segnalazioni a settimana per vicende di questo tipo.

Come detto, l'app Bikinioff consente di realizzare false immagini di nudo, partendo da fotografie reali. E non è la prima volta che un'app del genere viene utilizzata nelle scuole, con i falsi scatti che poi vengono fatti circolare nelle chat degli studenti. E per questo alcuni ragazzini sono stati indagati dalla Procura dei Minori per produzione di materiale pedopornografico.

Leggi anche Conservano oltre 10mila foto e video pedopornografici online: arrestati due uomini fra Roma e Latina

Un fatto simile era accaduto proprio a Latina, con nove ragazzi che avevano creato la foto di una loro insegnante nuda. Poi non solo l'avevano diffusa nelle chat con i loro compagni, ma questo scatto era finito pure su alcuni siti porno. Anche in quel caso aveva preso in carico le indagini la Procura dei minori.