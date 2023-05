Due 14enni danneggiano la fermata del bus e minacciano un passante con una pistola Sono stati denunciati per danneggiamento, furto e minaccia aggravata due ragazzi di 14 anni, sorpresi a danneggiare una pensilina del bus. Hanno minacciato un passante con la pistola, che ha cercato di fermarli.

A cura di Alessia Rabbai

La fermata dell’autobus danneggiata a Guidonia Montecelio

Hanno danneggiato una pensilina ad una fermata dell'autobus nel Comune di Tivoli e hanno minacciato con una pistola un passante, che si era fermato a sgridarli. Due ragazzi di quattordici anni sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Tivoli Terme alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per danneggiamento, furto e minaccia aggravata. I fatti a loro contestati risalgono alla notte compresa tra il 12 e il 13 maggio scorsi e si sono verificati alle porte della Capitale.

Secondo le informazioni apprese era notte, quando i due quattordicenni si trovavano in strada e stavano aspettando che passasse l'autobus alla pensilina in via Elsa Morante. I due adolescenti stavano attendendo la corsa che li avrebbe riportati a casa, dopo una serata trascorsa fuori per godersi il fine settimana. Improvvisamente, per cause non note, hanno iniziato a distruggere il vetro della pensilina, mandandolo in frantumi. In quel momento passava un sessantanovenne, che dopo aver notato cosa stessero facendo, è intervenuto sgridandoli e dicendogli di fermarsi, perché stavano danneggiando un oggetto a disposizione della comunità.

Vedendolo i due ragazzi hanno estratto una pistola e l'hanno minacciato, dicendogli che se avesse continuato a "infastidirli", l'avrebbero usata. L'uomo non ci ha pensato un attimo e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Ricevuta la segnalazione con la descrizione dei due giovani, i carabinieri si sono messi a cercarli in strada con la pattuglia e li hanno rintracciati mentre si trovavano ad un'altra fermata nel Comune di Guidonia Montecelio. Con sé avevano una pistola scacciacani, un martelletto per la rottura d’emergenza dei vetri degli autobus preso da un bus ed una tronchese.