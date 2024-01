Drammatico incidente sulla Casilina, coinvolti due veicoli: un morto Incidente mortale sulla Casilina, una vittima. Anas fa sapere che “il traffico viene momentaneamente deviato sulla SR155 di Fiuggi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incidente stradale mortale sulla statale 6 Casilina, temporaneamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 32,200 a San Cesareo in provincia di Roma. Anas riferisce che le cause dello scontro, che ha visto coinvolti due veicoli, sono ancora sconosciute. Stando a quanto si apprende, è morta una persona.

Anas fa sapere che "il traffico viene momentaneamente deviato sulla SR155 di Fiuggi". Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica.