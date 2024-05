video suggerito

Dopo una violenta rissa a sprangate chiuso il negozio di kebab di Piazza Sempione Resta chiuso per cinque giorni un negozio di kebab di Piazza Sempione, su provvedimento del questore, luogo di ritrovo di persone socialmente pericolose. Al suo interno c’è stata una rissa con accoltellamento e sprangate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un negozio di kebab di Piazza Sempione è stato chiuso per cinque giorni, dopo una lite sfociata in accoltellamento, che si è consumata sabato 18 maggio scorso. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene-Serpentara hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza in applicazione all’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, a carico del titolare dell’esercizio commerciale. La misura è scattata oggi, su disposizione del questore di Roma, al termine delle indagini sul ferimento. Per gli investigatori l’esercizio commerciale in cui è avvenuto l'accoltellamento è un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, perché ritrovo abituale di persone socialmente pericolose.

La lite con accoltellamento e sprangate

Il provvedimento emesso dal questore di Roma del quale hanno dato esecuzione i poliziotti chiudendo il locale a Piazza Sempione arriva in concomitanza con le indagini su una lite finita in accoltellamento. A rimanere ferito è un uomo, che ha avuto bisogno di cure mediche, raggiunto da un fendente. Tre le persone coinvolte, che al momento dell'accaduto si trovavano nella tavola calda per mangiare un kebab. Secondo quanto ricostruito finora è nata una discussione animata per motivi banali, che è culminata in un ferimento con arma da taglio e a seguito della quale il locale è stato messo a soqquadro e le vetrine danneggiate con spranghe di ferro.

Il coltello con una lama di 16 centimetri

Un cliente è stato accoltellato. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno identificato le tre persone coinvolte e ne hanno denunciate due in stato di libertà, perché gravemente indiziati dei reati di rissa e danneggiamento. Nell'auto di una di loro i poliziotti hanno trovato il coltello utilizzato durante la rissa con una lama lunga circa 16 centrimetri.

Leggi anche Incendio in un negozio di vestiti a Piazza del Parlamento: strada chiusa e traffico nel centro storico

Il negozio di kebab di corso Sempione chiuso per 5 giorni

La Divisione di polizia amministrativa ha avviato un’istruttoria al termine della quale il questore, applicando l’articolo 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ha emesso il provvedimento di chiusura del locale. Gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara hanno notificato il decreto all’amministratore unico del locale e, come previsto dalla normativa, hanno messo all’ingresso del locale il cartello con scritto "Chiuso con provvedimento del questore".