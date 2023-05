Dopo l’appello social nonna Fiorella incontra una ex compagna di classe: “Ricordo che eri bellissima” Dopo l’annuncio diffuso dalla nipote sui social, nonna Fiorella, 97 anni, ha ritrovato una sua ex compagna di classe del liceo Giulio Cesare. Le due si sono viste in videochiamata.

A cura di Carmen Baffi

Fiorella Ingrao, 97 anni, è riuscita a coronare il sogno di ritrovare una sua compagna di classe del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Lo ha fatto grazie a una videochiamata, avvenuta venerdì 5 maggio: "Siamo cambiate, ma mi ricordo che eri bellissima, tu e tuo fratello lo eravate. Certo, se ti incontrassi oggi non ti riconoscerei, ma sono passati tanti anni, siamo diverse entrambe", ha detto la nonnina vedendo sullo schermo del telefono la sua coetanea, Maria Pia Simonetti.

La storia della 97enne è diventata virale sui social dopo che sua nipote, Valentina, aveva postato una lettera scritta a mano dalla nonna sui social. A Fanpage, Nonna Fiorella aveva raccontato di avere avuto questo desiderio: "Una mattina ho pensato, io sono viva, possibile che anche qualche mio compagno del liceo lo sia". Così ha incaricato la nipote, abile con internet, di provare a ritrovarli.

Sotto il post pubblicato sulla pagina di quartiere del liceo Giulio Cesare, in poche ore sono arrivati centinaia di commenti e condivisioni, che hanno fatto sì che la voce si spargesse ulteriormente. Tanti i commenti arrivati anche da parte delle alunne della signora Ingrao, che per trent'anni ha insegnato matematica in un altro liceo della Capitale: "Molti alunni di nonna, che insegnava al liceo classico Volpicelli a Porta Pia, ci stanno contattando e vorrebbero incontrarla a casa sua, sarebbe bellissimo, anche perché nonna ha accolto di buon grado la richiesta", ha spiegato sua nipote, Valentina.

Nonna Fiorella e la signora Maria Pia hanno parlato a lungo, ricordando i momenti felici della gioventù, insieme agli altri compagni di classe. Le due hanno trascorso nella stessa classe solo i primi due anni del ginnasio, eppure, i ricordi e gli aneddoti sono ancora nitidi come se tutti questi anni non fossero mai passati. Insieme, hanno ricostruito a memoria una piantina della classe: dov'erano sedute rispetto alla cattedra, chi avevano accanto, chi dietro, i giri di amici più stretti. È bastata una videochiamata a far tornare giovani due 97enni, che crescendo si erano perse di vista.