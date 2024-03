Dopo la foto con Putin sfregiato il murales di Jorit dedicato a Luana D’Orazio, morta sul lavoro Ignoti hanno imbrattato il murales dedicato a Luana D’Orazio, l’operaia morta a 22 anni sul lavoro in Toscana, realizzato da Jorit a Roma. Sopra la scritta ‘Slava Ukraini’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Foto da Twitter

È stato sfregiato a Roma il murales di Jorit dedicato a Luana D'Orazio, la giovane operaia toscana di 22 anni morta mentre lavorava in fabbrica. Ignoti vi hanno scritto sopra con una bomboletta nera ‘Slava Ukraini' (gloria all'Ucraina), riferendosi molto probabilmente alla visita dello street artist al presidente russo Vladimir Putin nei giorni scorsi. Solo pochi giorni fa un altro murales di Jorit è stato vandalizzato: si tratta della donna con la kefiah ritratta a Ischia, dipinto realizzato nel 2022.

La foto con Putin e il murales per Muti

A Sochi, Jorit ha realizzato un'opera dedicata all'attrice Ornella Muti in occasione del Festival della Gioventù. Prima si era fatto fotografare insieme a Putin, in uno scatto che ha fatto il giro del mondo e sollevato non poche polemiche. "Voglio dimostrare a tutti che sei un essere umano come tutti noi", le parole dello street artist napoletano.

"Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall'altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)", ha scritto Jorit su un lungo post dopo le polemiche scatenate dalla sua visita a Sochi. "Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti? I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia",

L'intervista di Jorit a Fanpage.it

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Jorit ha dichiarato che "bisogna urlare che dobbiamo subito riaprire il dialogo per la pace con la Russia". E a chi si è sentito amareggiato dal suo gesto, che "la pace necessita di azioni forti. Forse non mi conoscevano abbastanza, la provocazione è parte integrante della mia produzione artistica. L’arte senza provocazione è sterile".