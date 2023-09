Dopo 10 anni piazza Colonna riapre al pubblico: via le transenne davanti a Palazzo Chigi La riapertura di piazza Colonna, fa sapere Palazzo Chigi, “assume un valore simbolico e reale di avvicinamento dei ‘palazzi’ della politica alle persone comuni”.

A cura di Enrico Tata

Dopo dieci anni, via alle transenne che impedivano l'accesso a piazza Colonna e al portone di Palazzo Chigi. Stando a quanto si apprende, sarebbe stata proprio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a chiederne la rimozione. La riapertura, fa sapere Palazzo Chigi, "assume un valore simbolico e reale di avvicinamento dei ‘palazzi' della politica alle persone comuni".

Le transenne hanno chiuso la piazza a cittadini e turisti a partire dal 28 aprile del 2013, giorno di insediamento del governo guidato da Enrico Letta. Lo stesso giorno Luigi Preiti, un disoccupato di Rosarno, sparò con una Beretta calibro 7.65 davanti a Palazzo Chigi, ferendo in modo gravissimo il brigadiere dei carabinieri Giuseppe Giangrande. "In testa avevo Berlusconi, Bersani o Monti, erano loro i miei obiettivi. Colpire almeno uno di questi significava nella mia testa prendersi una rivincita per conto di tanti italiani nella mia stessa situazione", ha raccontato Preiti a distanza di dieci anni da quell'episodio.

Da allora la piazza è diventata off limits, accessibile soltanto alle persone autorizzate, che dovevano mostrare il badge per avere il lasciapassare. "Tutte le mattine passavo per il gazebo della polizia per entrare nella piazza e mostravo il tesserino. Spesso loro erano impegnati a dare indicazioni ai turisti", racconta un dipendente di Palazzo Chigi. La pandemia, poi, ha ritardato ulteriormente la rimozione delle transenne lungo il perimetro della piazza.

Resta invece chiusa al pubblico piazza di Monte Citorio, dove si trova l'ingresso principale della Camera dei Deputati. A breve, tra l'altro, potrebbe riaprire il chiosco dell'edicola in piazza Colonna, rilevata dall'editore de Il Tempo.

“Con soddisfazione saluto la decisione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha espressamente voluto la riapertura di Piazza Colonna che fino ad ora era chiusa al pubblico. Questa mattina sono state tolte le transenne e finalmente la Piazza dove risiede la Colonna di Marco Aurelio potrà di nuovo essere fruibile ai romani ed ai turisti. Le opere di Roma, anche laddove risiedono i palazzi della politica, è giusto siano aperte al pubblico per poter essere ammirate senza transenne che ne deturpano la bellezza”, ha affermato in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.