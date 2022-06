Donna uccisa a colpi d’arma da fuoco in casa: fermato il marito Il femminicidio è avvenuta a Roma, in zona Ponte delle Valli, vicino viale Somalia. Secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe stato fermato dalla polizia.

A cura di Natascia Grbic

Una donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco a Roma, in un appartamento di via Mascagni, vicino il parco delle Valli, nel quartiere Trieste. La polizia avrebbe fermato un uomo sospettato di essere l'autore del femminicidio: secondo le prime informazioni, di tratterebbe del marito della donna, un pensionato di 76 anni. L'uomo sarebbe prima andato dal suo avvocato, per dirgli cosa aveva fatto, e poi a costituirsi in commissariato insieme al legale, che lo ha accompagnato. Appena ascoltata la confessione del suo assistito, infatti, l'avvocato si è messo subito in contatto con le forze dell'ordine. Stando al racconto fatto dal 76enne, la donna sarebbe stata uccisa nella giornata di ieri. Ignoto ancora il movente, le indagini sono attualmente in corso. Sul posto gli agenti della Squadra mobile, la polizia scientifica e il medico legale. Appena entrati nell'appartamento, hanno trovato la signora, ormai senza più vita.

Notizia in aggiornamento