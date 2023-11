Donna incinta resta bloccata nel traffico di Roma: l’ostetrica dei vip la aiuta a partorire in strada Quando ha saputo che una sua paziente era rimasta bloccata nel traffico di Roma, Liliana Celestina Evangelista l’ha raggiunta a piedi e la ha aiutata a partorire in strada.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 25 novembre, una donna incinta è rimasta bloccata nel traffico di Roma mentre si recava alla Casa di cura Santa Famiglia di via dei Gracchi. L'ostetrica, arrivata in ospedale per farla partorire, ha deciso di raggiungere a piedi l'auto per aiutare la donna durante il travaglio, avvenuto per le strade della capitale.

L'ostetrica dei vip aiuta una donna a partire in strada

Liliana Celestina Evangelista, 54 anni, ha alle spalle ben 33 anni di carriera da ostetrica, durante i quali ha fatto nascere centinaia di bambini. Molti dei quali sono figli di personaggi famosi, tanto che si è conquistata il soprannome di "ostetrica dei vip". Lei ha infatti aiutato, fra gli altri, i figli di Sveva Sagramola, Pierfrancesco Favino, Gianmarco Tognazzi, Max Gazzè, Giuliano Sangiorgi, Ricky Memphis e Aldo Montano, a venire al mondo.

Ma non è per questa popolarità che ha smesso di occuparsi di tutte le sue pazienti con lo stesso impegno e la stessa passione. Tanto è vero che nella giornata di ieri, mentre si stava preparando per andare a una serata di tango, si è precipitata nella clinica dove lavora non appena ha ricevuto la telefonata di una futura mamma che aveva le doglie.

Appena giunta alla Casa di cura Santa Famiglia, non ha fatto in tempo a togliere il cappotto per indossare il camice, che è venuta a sapere che la donna, accompagnata dal marito e dal figlio più grande, era rimasta bloccata nel traffico di Roma a poche centinaia di metri di distanza dall'ospedale. Così non si è persa di coraggio e ha deciso di raggiungere, a piedi, l'auto per aiutare la donna a partorire lì, in strada.

Il racconto di Liliana Celestina Evangelista

"Le persone erano atterrite, non avevano capito che fossi un’ostetrica, dopotutto indossavo abiti inusuali. Mi sono messa subito al lavoro, ho cercato di tranquillizzare la mamma che era sdraiata sul sedile anteriore, lato passeggero: si vedeva già la testa della piccola, non c’è stato tempo neanche di indossare i guanti", racconta a Il Messaggero.

"Poi ho messo la neonata a contatto con la mamma, sulla sua pancia, e l’ho protetta con una copertina che mi ha dato il papà", aggiunge l'ostetrica dei vip prima di tranquillizzare tutti: "La piccola pesa 3 chili 340 grammi, è forte e sana. Insomma, è una bellissima bimba".