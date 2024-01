Derby Lazio – Roma, tifoso giallorosso viene colpito da un petardo e perde un orecchio Si trovava all’Olimpico quando è stato raggiunto in testa da un petardo: 20 giorni di prognosi e perdita di un orecchio per un tifoso romanista di 27 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tensioni e scontri per il derby di Coppa Italia fra Lazio e Roma, sia prima che dopo la partita. All'Olimpico, lancio di fumogeni e petardi: uno di questi ha raggiunto uno dei tifosi romanisti presenti sugli spalti alla testa. Si trovava in Tribuna Tevere quando è stato colpito. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: portato d'urgenza in pronto soccorso, i medici hanno valutato 60 giorni di prognosi per la ferita riportata: ha perso un orecchio.

Giovane accoltellato al petto in un pub

Il ragazzo, che secondo quanto riporta il Messaggero, avrebbe 27 anni, non è l'unica vittima della serata di ieri. Un altro tifoso è rimasto ferito gravemente dopo essere stato accoltellato in un pub. Il giovane si trovava in un pub in viale Angelico, poco distante a piazza Mazzini, quando un gruppo di tifosi della Lazio sarebbe entrato nel locale, armato di bastoni. Sarebbe scoppiata una rissa e, dopo aver distrutto i mobili, i biancocelesti avrebbero aggredito l'uomo. Colpito in pieno petto, il tifoso romanista è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso nel vicino ospedale Santo Spirito, dove è ricoverato in condizioni gravi.

Scontri dopo la partita in piazza Mancini

Dopo i petardi e i saluti romani a Ponte Milvio, con momenti carichi di tensione ancora prima del fischio di inizio, ulteriori scontri si sono verificati nel post partita nuovamente a Ponte Milvio quando alcuni romanisti hanno provato a raggiungere le zona di ritrovo dei laziali, che stavano festeggiando la vittoria. Un centinaio di tifosi si sarebbero riuniti nella piazza e avrebbero lanciato pietre, mazze, bottiglie e ancora petardi contro la polizia presente sul posto in assetto antisommossa. Disordini anche in via Cardinal Consalvi, via del Pinturicchio e piazza Mancini.