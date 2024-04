Derby, il coro antisemita dei romanisti sulle note del brano “Sinceramente” di Annalisa

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Un gruppo di tifosi della Roma

Un oltraggio alla memoria e alle vittime dell'olocausto. Un canto da stadio antisemita scritto e confezionato ad hoc dai romanisti sul ,nuovo coro dei tifosi della Lazio che ripercorre il motivo e le note di "Sinceramente", il brano sanremese di Annalisa, come raccontato dal quotidiano la Repubblica. Da giorni rimbalza su gruppi e canali della Curva Sud, che si stanno preparando al Derby. Il testo è stato realizzato forse da un piccolo gruppo di tifosi della Roma che vuole conquistare il suo momento di notorietà in vista del derby di Serie A in programma sabato prossimo all'Olimpico.

Il coro antisemita

Il testo della "parodia" romanista circola da un paio di giorni su Instagram: "Sei della Lazio, Lazio, Lazio, Lazio/ Bastar… partigiano da cent'anni non scordiamo chi sei/Stai scappando/stai gridando/ti stai pentendo/tu sei un fr… giudeo/ritorna su quel treno eh". La canzone di Annalisa diventa così una base per beceri insulti, scritta per oscurare il nuovo coro dei tifosi laziali:. "E avanti Lazio, Lazio, Lazio parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro, di nuovo sopra a un treno".

Gli adesivi shock nella Capitale e il coro su Sardar Azmoun

Francesco Rocca a sinistra, la vignetta shock a destra.

Il nuovo brano è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi di antisemitismo legati alla sfida tra Roma e Lazio. Solo negli ultimi giorni, nella capitale sono comparsi alcuni adesivi antisemiti che mostrano Adolf Hitler, Benito Mussolini davanti all'ingresso di Auschwitz insieme a Mr Enrich, uno dei simboli degli "Irriducibili", il gruppo ultras della Lazio. "Alcuni romani hanno infangato di nuovo la memoria di questa città" – ha affermato il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca. "Nessuno pensi che ci saranno sconti per le persone che attuano iniziative antisemite", ha dichiarato.

Prima del derby del girone d'andata, disputato il 12 novembre del 2023, un altro coro è rimbalzato da una chat all'altra, tra i tifosi giallorossi. Protagonista dell'inno diventato virale in quel caso era l'attaccante iraniano della Roma Sardar Azmoun. Il giocatore non aveva nulla a che fare con il coro che però parla di lui. L'ennesimo campanello di allarme in vista di un derby che in passato è già stato sfondo di episodi a sfondo razziale.