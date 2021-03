Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, ad oggi il 4,4 per cento della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid. La Regione che ha vaccinato di più è il Friuli Venezia Giulia con il 5,7 per cento della popolazione e quelle che lo hanno fatto di meno sono Sardegna e Calabria al 3,4 per cento. La media italiana è al 4,4 per cento, mentre Lazio e Lombardia sono rispettivamente al 4,3 e al 4,2 per cento. Praticamente alla pari.

La classifica delle regioni che hanno vaccinato più anziani over 80

La situazione cambia, tuttavia, se consideriamo le vaccinazioni degli oltre 4,4 milioni di over 80 italiani. Complessivamente solo il 19 per cento ha completato il ciclo vaccinale e il 27,4 per cento ha ricevuto solo da prima dose. Al primo e al secondo posto per percentuale di anziani vaccinati ci sono le province di Trento e Bolzano. Al terzo posto c'è la Basilicata e al quarto posto c'è il Lazio con il 27 per cento degli anziani che hanno ricevuto anche la seconda dose e un altro 27 per cento che ha ricevuto solo da prima dose. Significa che il 54 per cento degli over 80 del Lazio ha ricevuto almeno una dose di vaccino. In questa classifica la Lombardia è al quintultimo posto con il 15 per cento di persone che hanno completato il ciclo vaccinale e il 31 per cento di anziani che ha ricevuto solo la prima dose. Nel Lazio sono 115mila gli anziani con più di 80 anni che hanno ricevuto anche la seconda dose. In totale sono 262mila i cittadini della regione amministrata da Nicola Zingaretti che hanno completato il ciclo vaccinale.

in foto: Classifica delle regioni che hanno vaccinato più anziani

"Questi dati certificano l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo della Commissione Europea di immunizzare almeno l’80% degli over 80 entro fine marzo, sia perché la loro vaccinazione è iniziata solo a metà febbraio, sia perché le Regioni hanno dato priorità a categorie non previste dal Piano vaccinale: il “personale non sanitario” e il non meglio spiegato “altro” – categoria comparsa proprio ieri nel database ufficiale – dove le somministrazioni continuano a crescere", ha spiegato il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta.