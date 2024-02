Daniela Martani si arrabbia per un tè caldo pagato 6 euro, e mostra lo scontrino in un video La show girl e presentatrice dopo aver pagato un tè caldo 6 euro in un bar nel quartiere Prati a Roma, ha mostrato lo scontrino in un video su Tik Tok. “È uno scandalo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Arriva una nuova puntata alla lunga saga degli scontrini destinati a far discutere. Questa volta lo scontrino contestato non finisce online a opera di un anonimo avventore, ma per un video della showgirl e attivista vegana Daniela Martani, che lo ha mostrato in un video sul suo profilo Tik Tok.

Reduce dell'ultima edizione di Ciao Darwin, la conduttrice ha raccontato il suo stupore quando si è trovata tra le mani lo scontrino di sei euro per un tè caldo ordinato e consumato di un bar nel quartiere Prati a Roma. La showgirl non fa il nome del locale, ma nel video ci tiene a precisare: "Non ero all'Hilton o al De Russie, ma in un bar normale di un quartiere normale. Avevo bisogno di un tè caldo, e me l'hanno fatto pagare 6 euro! A loro costa costerà? Pochi centesimi. È uno scandalo, un vero scandalo".

Polemiche, reality e spettacolo: chi è Daniela Martani

Ex hostess Alitalia, classe 1973, Daniela Martani si inizia a far conoscere nel 2009 per la partecipazione al Grande Fratello. Poi continua la sua strada nello spettacolo partecipando a numerose trasmissioni e a reality come La Fattoria e poi l'Isola dei Famosi. Non si risparmia poi numerose polemiche, come quelle legate al suo sostegno a cause come i diritti degli animali e il convinto veganesimo. Durante la pandemia di Covid-19 fa parlare di sé per posizioni anti vacciniste. Si è poi più volte scagliata contro Fedez e Chiara Ferragni (che l'hanno più volte querelata e avanzato un richiesta di risarcimento da 100.000 euro), o altri personaggi pubblici come Giulia De Lellis, perché avrebbe a suo dire pubblicizzato pellicce non ecologiche.