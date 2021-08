Crolla il solaio di un laboratorio analisi in via Aurelio: una donna ferita gravemente Crolla il solaio di un laboratorio analisi in via Aurelia, Roma. Secondo le prime ricostruzioni, ad essere trasportata all’ospedale San Camillo (in codice rosso per la dinamica dell’incidente) è una 38enne che si trovava all’interno del laboratorio analisi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

A cura di Enrico Tata

Crolla un solaio all'interno del laboratorio analisi Labaurelia in via Aurelia 475 a Roma. La struttura medica si trova sopra una palestra dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco con la squadra di Monte Mario (8/A) , gli Usar (TE/4), il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Le cause dell'accaduto, stando a quanto si apprende, non sono ancora state accertate. Nel crollo sono rimasti coinvolti due operai e due impiegati del laboratorio. Per il momento si registra solo un ferito, che è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Altri avrebbero riportato soltanto lievi escoriazioni e per questo sono stati medicati sul posto. Presso il laboratorio analisi sono arrivati anche i carabinieri della compagnia San Pietro e gli agenti della polizia locale.

Una 38enne trasportata d'urgenza al San Camillo

Secondo le prime ricostruzioni, ad essere trasportata all'ospedale San Camillo (in codice rosso per la dinamica dell'incidente) è una 38enne che si trovava all'interno del laboratorio analisi. Sono rimasti feriti lievemente i due operai che stavano lavorando in palestra, un italiano di 71 anni e un romeno di 37, e una ragazza di 34 anni che era all'interno del laboratorio.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione Madonna del Riposo, della compagnia San Pietro e personale dello Spresal dell'Asl. A loro spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno determinato il crollo del solaio. I militari hanno sequestrato sia i locali della palestra e del laboratorio, ma anche il demolitore che i due operai stavano utilizzando al piano inferiore.