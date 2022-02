Covid Lazio, l’8 febbraio 10342 nuovi casi e 40 morti: 4.434 contagi a Roma Sono 10.342 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Quaranta le persone decedute a causa della polmonite bilaterale da covid-19.

A cura di Natascia Grbic

Istituto Spallanzani

Sono 10.342 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato la Regione nel bollettino di oggi, martedì 8 febbraio 2022. Sono stati processati 20.837 molecolari e 87.754 antigenici per un totale di 108.591 test. Le persone decedute sono 40, compresi i recuperi di mancate notifiche, le guarite 14.051. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi nella città di Roma sono 4.434, nelle province 2.964. Calano i ricoveri e le terapie intensive.

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 268.544. I pazienti ricoverati in area medica sono 2.074, 184 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 266.286 persone. In totale sono morte 10.029 persone e ne sono guarite 683.102. Il totale dei casi esaminati è 961.675.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.446 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.733 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.255 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 691 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 954 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.299 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 979 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.061 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 316 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 608 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.