Covid Lazio, il 31 gennaio 6615 casi e 29 morti: 3865 contagi a Roma Sono 6.615 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Ventinove le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19.

Sono 6.615 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato la Regione nel bollettino di oggi, lunedì 31 gennaio 2022. Sono stati processati 17.707 molecolari e 40.429 antigenici per un totale di 58.136 test. Le persone decedute sono 29, compresi i recuperi di mancate notifiche, le guarite 11.631. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,3%. I casi nella città di Roma sono 3.865, nelle province 1.117.

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 286.738. I pazienti ricoverati in area medica sono 2.145, 206 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 284.387 persone. In totale sono morte 9.823 persone e ne sono guarite 585.797. Il totale dei casi esaminati è 882.358.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.627 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.126 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.112 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 331 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 615 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 687 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 267 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 529 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 276 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.